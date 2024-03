Damat Tween ve D'S Damat markalarının başarısında önemli payı olan Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kreatif Direktör Büşra Orakçıoğlu 2014 yılından bu yana erkek modasına yön veren isimlerin başında geliyor.

Orakçıoğlu, iş hayatında iş geliştirmeden tasarıma, dijital pazarlamadan stratejiye kadar birçok alanda etkin rol alıyor. “Erkek giyimine kadın gözüyle katkı sağlamaya çalışıyorum” ifadesini kullanan Büşra Orakçıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

GELİŞMİŞLİKTE KADININ ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ

*** 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl farklı temalarla gündeme geliyor. 2021’de “Geçmişi kutlamak ve geleceği planlamak” başlığıyla sembolize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 2022’de "Çalışma hayatını değiştiren kadınlar: 2030'a kadar eşitlik" temasıyla insan hayatına girdi. 2023 yılında tema; “DigitALL: Toplumsal cinsiyet bağlamında inovasyon ve teknoloji eşitliği” oldu. 2024 yılında tema, “Kadınlara yatırım yapın: İlerlemeyi hızlandırın” şeklinde belirlendi. Bu çerçevede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dünya Kadınlar Günü olarak kutladığımız 8 Mart’ı biz kadınların yaşamın her alanı ve her anındaki yeri ve öneminin bir nebze de olsa vurgulanması açısından kıymetli buluyorum. Bu yılki tema ise özellikle kadınların iş hayatı başta olmak üzere her alana kattığı niteliksel kazanımlara yönelik farkındalık yaratması bakımından da ayrıca değerli. Çünkü iş ortamı başta olmak üzere kadınların her alanda büyümeyi, gelişmeyi ve ilerlemeyi hızlandırdığını artık hepimiz biliyoruz. ‘Değer yaratma’ kavramı bence kadınların varlığı ile eş anlamlı olarak nitelenmeli… Kaldı ki ülkelerin gelişmişlik düzeyinde itici güç olarak da kadınların iş hayatına katılımını görüyoruz. Bu nedenle eğitim ve fırsat eşitliği başta olmak üzere kadınlara yatırım büyük önem taşıyor.

KADINLAR EŞİT İLKELER İÇİNDE İŞE DEĞER KATIYOR

*** Hayata güç veren kadınlarımıza Orka olarak nasıl bir yaklaşım uyguluyorsunuz? Orka'ya güç veren kadınlar sizin için ne ifade ediyor?

Öncelikle Orka Holding olarak Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi'nin Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (Women's Empowerment Principles) ilk imza atan firmalardan biriyiz. Bu çalışmalarımızın sonucudur ki 2016 Aralık ayında “Kadın Çalışan Dostu” ve “Kadın Yönetici Dostu” araştırmasında Türkiye’nin önemli ilk 100 şirketi içerisinde yer aldık. Kurum bünyesine tüm çalışanlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık ve duyarlılık eğitimlerinin yanında kadın çalışanlarımızın yönetim kademelerine yükselmesini destekleyen mentorluk programları uyguluyoruz. Kadın çalışan oranımız olan yüzde 64 olması, bu yaklaşımımızın en önemli kanıtı. Bununla birlikte sadece kadına özel kariyer planı yaparak ayrımcılığın içinde olmayı da tercih etmiyoruz. Kadınların ayrımcılığa ihtiyacı olmayacak kadar güçlü olduklarını ve her alanda eşit ilkeler ile değer kattıklarını düşünüyoruz.

KADINI GÜÇLENDİRMEK ŞİRKET STRATEJİMİZ

*** Orka’nın kadınlara yönelik stratejileri ile ilgili örnekler verebilir misiniz?

Araştırmalarımız gösteriyor ki, iş yaşam dengesini kurmakta zorlanmaları sebebiyle kadınlar anne olduktan sonra iş hayatına dönemiyor. Anne olmanın getirdiği ek sorumluluklar ve kariyer planlamasında bu durumun negatif etkisi, kadınların cam tavan sendromu ile iş hayatına dönmelerini engelliyor. Orka Holding olarak potansiyellerini tam kapasite ortaya koyabilmeleri için kadınları güçlendirmeye yönelik uygulamaları şirket stratejimizin bir parçası haline getirdik. Yeni nesil çalışma modellerine yer vererek kadınların kariyerlerini sekteye uğratan hamilelik sürecinden itibaren, onlar için güven kültürü oluşturduk, kariyer planlamalarında esneklik sağladık. Merkez departmanlarımızda ve yoğun çalışma şartlarına rağmen mağazacılık operasyonlarımızda kadınların çalışmasını kolaylaştıran uygulamalar geliştirdik. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak iş hayatına güvenle dönen kadın çalışan oranını yüzde 100’e yaklaştırdık.

MAĞAZALARIMIZDA KADIN ODAKLI İŞ İMKÂNLARI

*** Kadın istihdamına yönelik çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Şirket bünyemizde ayrıca kadın istihdamını arttırmak ve destekte bulunabilmek adına merkez ve mağazalarımızda kadın odaklı pozisyonlar oluşturuluyor. Müşteri ilişkileri, Kasa Sorumlusu unvanlarımız bu konuda kadın çalışanlarımıza öncelik verdiğimiz pozisyonlarımız arasında…

Yine Giresun fabrikalarımızda 2006 yılından itibaren; Giresun ve yakın çevresinde iş-kur ile yapılan meslek eğitimleri ile kadınları iş hayatına kazandıran projelerimiz bulunuyor. Bu proje ile birlikte fabrikamızda şu an yüzde 72,3 oranında kadın çalışan oranımız ile gurur duyuyoruz.

GELECEĞİ FARK YARATAN GÜÇLÜ KADINLAR HAZIRLAR

*** Stratejileriniz arasında başka kadın dostu uygulamalarınız var mı?

Sektörde bir erkek giyim markası olarak faaliyet göstermemizin yanında kadının gücünün yadsınamaz bir gerçek olduğunu her zaman savunarak kadın dostu uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu bakış açımız sosyal sorumluluk projelerimizde de kendini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda “İyi bir geleceği fark yaratan güçlü kadınlar hazırlayacak” mottosuyla Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı iş birliğinde “Kadın Eli Değerse Dünya Değişir” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiştik. Bu özel projede her biri kendi alanında güçlü ve başarılı 20 ünlü kadın, Damat smokinleri ile ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz’ın objektifinin karşısına geçti.

Sonrasında kitaba ve benzersiz bir sergiye dönüşen projemizde, Ayşe Arman, Ayten Alpün, Deniz Ülke Arıboğan, Zeynep Özbatur Atakan, Jülide Ateş, Jehan Barbur, Neslihan Demir, Nebahat Çehre, Yonca Ebüzziya, Şahika Ercümen, Esra Oflaz Güvenkaya, Hülya Koçyiğit, Balçiçek İlter, Gül Gölge Saygı, Didem Soydan, Ece Sükan, Zeynep Tanbay, Gonca Vuslateri, Fatoş Yalın, Serra Yılmaz yer aldı. Bu güçlü kadınlarımız, verdikleri pozlarla kadına gücün ve iktidarın en az smokin kadar yakışacağını gözler önüne serdi ve “Dünyayı Kadınlar yönetseydi nasıl bir dünya olurdu?” sorusuna yanıt verdi. Birbirinden başarılı 20 kadının fotoğrafları, yanıtları ve erkeklerin onlar için yorumları eşliğinde önce kitaba dönüştü ve hemen ardından çok özel bir sergiyle görücüye çıktı. Damat, proje kapsamında kitaptan ve sergiden elde edilen geliri Koruncuk Vakfı’na bağışladı.

CİNSİYET AYRIMCILIĞINI ENGELLEYEN ŞİRKETİZ

*** Şirket olarak bu yıl ve gelecek yıl için kadınlarla ilgili hangi uygulamalarınız olacak?

Halen dünya çapındaki kuruluşların sadece bir kısmı kadın liderliğinde iş dünyasının büyümesini desteklemeye odaklı. Orka Holding ise tam tersi bir yaklaşımla kadın liderlerin gelişimi için elverişli bir ortam sağlıyor. Çünkü en önemli hedeflerimizden biri cinsiyet ayrımcılığını engellemek ve bu konuda örnek teşkil eden duyarlı bir global moda kuruluşu olmak… Dolayısıyla “İşin ustası olur, cinsiyeti olmaz” yaklaşımı ile iş süreçlerimize yön veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.