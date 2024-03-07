ERT Mekanik CEO’su A. Eralp Ertürk, ısı pompalarının, gelecekte çevreyi ve doğayı koruyan özellikleriyle sürdürülebilir ısıtma sistemlerinin öne çıkacağını ve gelecekte sürdürülebilir ısıtma sistemlerinin, ısı pompaları olacağını söyledi.

Teknolojinin gelişmesi, fosil yakıt kaynaklarının azalması ve çevre duyarlılığının artmasıyla birlikte, alternatif ısı kaynakları arama faaliyetleri de yoğunlaşmış durumda. Enerjisinin büyük çoğunluğunu doğal yollardan elde eden ısı pompaları da en önemli alternatif ısıtma sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ISI POMPALARI İLE EKO-BİLİNÇLİ ÇÖZÜMLER

Çevreci çözümler sunan ve ısı pompalarının geleceğin en popüler ısıtma sistemleri olacağının altını çizen ERT Mekanik CEO’su A. Eralp Ertürk Ekovitrin’e açıklamalarda bulundu. ERT Mekanik CEO’su A. Eralp Ertürk, ısı pompalarının enerjisinin sadece yüzde 25’inin elektrik kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Ertürk, “Bu sistemler kalan enerjisini jeotermal kaynaklardan ve ortam havasından elde ediyor. Bu nedenle ısı pompaları, sıcak su sağlama ve ısıtma için fosil yakıt kullanan sistemlerin yerini alabilecek eko-bilinçli çözümler haline gelmiş durumda” dedi.

SOĞUTMA İÇİN DE KULLANILIYOR

Isı pompalarının enerji verimliliği ve tasarrufu özelliği nedeniyle hem verimli hem de sürdürülebilir bir sistem olduğuna dikkat çeken ERT Mekanik CEO’su A. Eralp Ertürk, “Isı pompaları sadece ısıtma için değil soğutma için de kullanılabiliyor. Zira çalışma prensipleri klimalara benziyor. Birkaç çeşit ısı pompası vardır. Isı pompaları, işlevlerine ve ısının emildiği kaynağa göre sınıfandırılır. Piyasadaki en belirgin ısı pompaları, havadan suya ısı pompaları ve havadan havaya ısı pompaları gibi hava kaynaklı ısı pompalarıdır. Isı pompaları piyasada bazen hava kaynaklı ısı pompaları olarak da adlandırılmaktadır” diye konuştu.

MEKANİZMANIN TÜM ENERJİSİ ÇEVRECİ

Avrupa’da ısıtma için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 70’inin fosil yakıtlardan sağlandığını kaydeden ERT Mekanik CEO’su A. Eralp Ertürk, “Fosil yakıtlar bize bir ısı kaynağı sağlarken, fosil yakıtların kullanımı karbondioksit gibi sera gazları emisyonu yoluyla çevreyi olumsuz etkiliyor. Son küresel trendlerde ise bu durum fosil yakıt fiyatlarının artmasına neden oluyor. Isı pompalarına baktığımızda karbon ayak izini azaltması sayesinde, sürdürülebilir ve çevreyi koruyan yönleriyle çevreci bir çözüm sağlıyor” dedi. Isı pompalarının montajının önemli olduğunun altını çizen Ertürk, “Mekânın büyüklüğüne uygun olmayan ve yanlış monte edilen cihazlar çok enerji harcar ve buna bağlı olarak arıza verebilme oranları artar” diye konuştu.

2023 YILINDA YÜZDE 70 BÜYÜDÜK 2023

yılını ciro ve pazar payı açısından beklentilerin üzerinde, ancak kârlılık açısından beklenti altında tamamladıklarını belirten A. Eralp Ertürk, “Geçen yıl yüzde 70 büyüme yakaladık. Bununla birlikte enfasyon kaynaklı işçilik maliyetlerinin artması ve finansal maliyetlerin yüksek olması, kârlılık hedeferimizde beklentilerimizin altında kalmamıza neden oldu” diye konuştu.

BU SİSTEMLER GELECEĞİN YATIRIMI

Bu yıl mekanik tesisat uygulama tarafında imzalanmış yaklaşık 1 milyon metrekarelik iş anlaşmaları olduğunu kaydeden A. Eralp Ertürk, “Bu rakamı 1,5 milyon metrekarenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizde hidrojen enerjisi kullanımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yakın gelecekte ısı pompaları tüm dünyada kullanılmaya başlanacak ve bu alandaki yatırımlar da büyük bir ivme kazanacak. Geleceğin sürdürülebilir ısıtma sistemleri ısı pompaları olacak” dedi. İdari kadrolarında kadın istihdamının yüzde 50 olduğunun altını çizen A. Eralp Ertürk, bu oranı yüzde 80’e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

HİZMETLERİMİZ DÜNYA STANDARTLARINDA

ERT Mekanik’in tüm bu hizmetleri dünya standartlarında gerçekleştirdiğinin altını çizen Ertürk, “ERT Mekanik, bir binanın en temel yapı taşlarından olan ısıtma, soğutma, havalandırma, tesisat işleri ve en önemlisi projelendirme adımlarını kendi bünyesinde gerçekleştiren bir şirkettir. Biz ERT olarak, yaşam standartlarını ve konforu artırmaya yönelik yapılan ve yapının iç sistemini oluşturan bileşenlerin tümünün hizmetini sunmaktayız. Faaliyetlerimize başladığımız tarihten bu yana müşteri memnuniyetini önceliğimiz kabul ederek başarıyla sonlandırdık” dedi. Ertürk açıklamalarının sonunda, “ERT Mekanik, kalite anlayışını ve sektörde her açıdan öncülüğünü sürdürmeyi hedefemekte olan bir şirkettir. Oluşturduğumuz estetik, güvenilir, kaliteli sistemlerle beklentileri karşılamak, sürekli iyileştirme sağlamayı taahhüt etmek ve yenilikçi sistem tekniklerini kullanarak bunları eğitimle desteklemeyi hedefeyerek sahada ve ofiste tüm çalışanlarımızla birlikte finansal ve teknolojik olarak en iyi sonuçları ortaya koymak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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