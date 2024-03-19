AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’ı iki dönem başarıyla yöneten mevcut Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e ilçeyi yeniden emanet ettiğini söyledi. Göreve geldiği günden beri Üsküdar’da birbirinden özel projeleri hayata geçiren Hilmi Türkmen, yeni dönemine de hazır. Genç, yaşlı ve çocuk demeden ilçede yaşayan her vatandaşın hem istekleri hem de dertlerini kısa sürede çözüme kavuşturan Türkmen, Üsküdar’da kentsel dönüşümün ise en güzel örneklerini sergiliyor. İstanbul’un en acil konularından olan kentsel dönüşüm, Üsküdar’ın birçok mahallesinde başladı ve devam ediyor. Başkan Hilmi Türkmen, son 10 yıllık dönemde Üsküdar’da 30 bin bağımsız bölümün yenilendiğini, gelecek 5 yıl için de 50 bin konutun yenileneceğini belirtiyor. Ekovitrin, 500 bini aşan nüfusu ve tarihi dokusuyla İstanbul’un en seçkin ilçesini yöneten Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

ÜSKÜDAR DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR İLÇE

■ Sayın Başkan, Üsküdar İstanbul’un merkezi konumunda tarihiyle güncel yaşamıyla çok canlı bir ilçe. Sizin için Üsküdar ne ifade ediyor?

Eski İstanbul biliyorsunuz Suriçi’dir ve surların dışında kurulan ilk üç yerleşim birimine bilâd-ı selâse denir yani üç belde. Üsküdar işte bunlardan biridir. İstanbul’un eski merkezlerinden biriyiz ve hususiyeti asırlardır değişmedi. Tarih ve coğrafya el ele vermiş Üsküdar’a nimet olmuş. Boğazın kıyısındayız ve merkezdeyiz. Üsküdar canlılığını bu gerçeklere borçlu. Benim için ise Üsküdar öğrenciliğimden beri nefes aldığım, kendimi bulduğum, Türkiye’nin özeti sayılabilecek, değerlerimizin yaşatıldığı eşsiz bir yer. Üsküdarımız, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden. Üsküdar tam bir Osmanlı şehri. Üsküdar dünyada eşi ve benzeri olmayan bir tarihe sahip. Öyle bir şehrimiz var ki, hem geçmişimiz hem günümüz hem geleceğimiz etle tırnakla bir aradaymış gibi. Dünyada eşi benzeri olmayan Kız Kulesi Üsküdar’da, bu asrın eseri dediğimiz Çamlıca Cami burada. Yüz akı projelerimizden Avrasya ve Marmaray’ın geçiş hatları Üsküdar’da. Bir taraftan Anadolu, bir taraftan Avrupa’yı bağrına basmış bir şehir. Şehirlerde artık yaşam tarzları değişti, artık gelişen Türkiye’ye ayak uydurmak için çok çalışmak ve çok gayret göstermemiz gerekiyor. Yapmamız gereken işi aşkla ve özenle yapmak. İşte bizler de Üsküdar Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu aşk ve şevkle sürdürüyoruz. AK Partili belediyeler olarak milletimizin karşısına alnımız ak olarak çıkıyoruz. Sağlıktan, eğitime, ulaşıma kadar yaptıklarımızla milletimizin karşısındayız.

“İYİ Kİ ÜSKÜDARLIYIM”

■ Üsküdar’da iki dönemdir görevdesiniz. Bu 10 yılı bizlere nasıl tanımlarsınız?

Üsküdar bitmeyen bir öykü, sonsuz bir musikidir. Nüfusu her geçen gün artıyor. Ziyaretçisi ve turisti artıyor. Biz bu artışların fiziken hissedilmediği, insanların bu yoğunluktan yorulmadığı bir şehir arzu ediyorduk. 10 yılda bunu başardık. Üsküdar doğal seyrinde büyürken imkânlar da o derece arttı. Altyapısı yenilendi. Kentsel dönüşümle sağlıklı bir yapı stoku için çalışıyoruz. Kültür ve sanatta kimliğine yakışır bir çizgiye geldik. Eğitim ve sağlıkta standartların ötesindeyiz. 2014 yılında Üsküdar’ımızda ikili eğitim gören öğrenci oranımız yüzde 50’ydi. Bugün Üsküdar’ımızda ikili eğitim gören okulumuz da yok, öğrencimiz de yok. Sosyal hizmet konusunda âdil, insan onuruna yakışan bir hizmet kültürü inşa ettik. Spor kültürünün güçlenmesine vesile olduk. 2014’te Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı sadece 3,8 metrekareydi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 14,2 metrekareye çıkardık. Üsküdar’daki 200 caminin 3’te 2’sinin restorasyonunu yaparak yeniledik. Yeni dönemde de kalan camilerin tamamını restore edeceğiz. Tarihi veya modern fark etmez ihtiyaç duyan camilerimiz yenileniyor. Nevmekânlar ile yepyeni bir markaya, bir simgeye kavuştuk. Yüz binlerce hemşerimize kalpten “İyi ki Üsküdarlıyım” dedirtmeyi başardık. İşte bizim 10 yılımızın özeti.

■ Üsküdar’da sayısız projeye imza attınız. Ama sizin için çok önemli gördüğünüz proje neydi?

Yapıların yenilenmesi konusundaki hukuki ve teknik çabalarımız meyvesini verdi. Üsküdar dönüşüyor. Kentsel dönüşümde Üsküdar modelini sahiplendik, ısrarla anlattık. Vatandaş bu büyük fikre sahip çıktı. Acı gerçeğimiz depreme karşı şehrimizi dönüştürüyoruz. En büyük işimiz bu oldu, diyebilirim. Henüz bitmedi. Ama yol alıyoruz.

“30 BİN KONUTU YENİLEDİK, 50 BİN DAHA YENİLEYECEĞİZ”

■ Üsküdar’da kentsel dönüşümle ilgili bugüne kadar ne gibi projeler geliştirdiniz ve uyguladınız?

Son 10 yılda Üsküdar’da 30 bin bağımsız bölüm yeniledik. 30 bin konutu dönüştürürken iddiamız hiç değişmedi;. Üsküdarlının evi dönüşmeli, Üsküdar’da yaşamaya devam etmeli! İşte yerinde ve gönüllü dönüşüm bu! Hepsi hak sahiplerinin ve mahallelinin oldu. Olmaya da devam edecek. Önümüzdeki 5 yıl en az 50 bin bağımsız bölümü yenileme hedefiyle yola çıkıyoruz. 50 bin bağımsız bina gözümüzde büyütülecek bir rakam değil. Üsküdar’da 200 bin konut var. Bunun 100 binine yakını 1999 depreminden sonra yapıldığını düşünürsek, 30 bin konutu yeniledik. Gelecek 5 yılda 50 bin konut daha yenileme hedefimizle birlikte toplamda 80 bin konutu yenilersek güvenli bir Üsküdar hedefine ulaşmış olacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla birlikte yapıyoruz. Büyükşehrimiz ile birlikte inşallah yeni dönemde de bunu sürdüreceğiz. Yoksa bu dönemdeki anlayışla bir arpa boyu yol alamayız. Üsküdar’a mevcut İBB yönetimi geçtiğimiz 5 yılda bir çivi dahi çakmadı. Hiçbir yeni projesi yok. Sosyal medyadaki o süslü cümlelere milletimizin artık karnı tok. Haksızlık da etmeyelim birkaç tane kazık çaktı. Nereye? Mimar Sinan Çarşısı’nın hemen yanında 30-40 tane sütunlar var. Başka bir tane yeni eseri yok. Milletimiz artık her şeyi görüyor. Açıklayacağımız projelerimizi gerçekleştirmek için özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanarak, Üsküdar Belediyesi ve Bakanlığımız ile el ele vermek durumundayız. Aynı hedefe kilitlenmemiz, aynı dert ile dertlenmemiz lâzım.

“YENİ DÖNEMDE BİR NUMARALI GÜNDEMİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM OLACAK”

■ Gelecek 5 yıllık dönemde Üsküdar için en acil ve önem verdiğiniz projeler nelerdir?

Gelecek dönem bir numaralı gündemimiz kesinlikle ve tartışmasız kentsel dönüşüm olacak. Depremi öteleme, erteleme imkânımız yok ama, depreme hazırlıklı olmak mümkün. Hazırlıklı olma mecburiyetimiz var. Yeni dönemde sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un değil, Türkiye’de kentsel dönüşümü ele almak durumundayız. Hem devletimiz hem halkımız el ele vermeli. Kentsel dönüşüm bir numaralı gündemimiz olmak durumunda. Buna yoğunlaşıyoruz. İmar planıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Üsküdar’ımız 33 mahallemizden oluşuyor. Çalışmalarımız bitti. Hızlıca bu dönüşümü yapmamız, gündemimizde canlı tutmamız gerekiyor. Deprem gerçeğimiz var. Bu şehrin dönüşmesi lâzım. Bunları, sosyal belediyeciliği de ortaya koruyarak yapacağız. İlçede en eski bina 50 yıllık.70-60 öncesi binalar da var. Bu dönüşümle ilgili bir takım yasal düzenlemeler var. 5 yılda 50 bin konut hedefimiz, vaadimiz var. Bunu başaracak tecrübe ve imkâna sahibiz. Üsküdar sıradan bir ilçe değil. O mistik havayı, tarihi dokuyu korumak zorundayız. Hem yeşili artıracak hem de yeni yaşam alanları oluşturacak imar planları yaptık. Biz kentsel dönüşüm derken bina stokundan bahsetmiyoruz. Bugün İstanbul ve Üsküdar’ın en önemli konusu otopark. Otopark sorunu ulaşımı tetikliyor. İstanbul’daki yolların neredeyse yarısından fazlası otopark olarak kullanılıyor. Üsküdar’da da böyle. Otopark sorununu çözerek hem yeni ferah caddeler elde etmek adına bir plan hazırladık.

“ÇOCUK KÖYÜ KURUYORUZ”

■ Yeni dönemde hayata geçireceğiniz başka önemli projeleriniz neler?

Çocuklarımıza bir müjde vermek istiyorum. Küçüksu Çocuk Köyü Projemizi hayata geçireceğiz. Bu önemli proje ile gurur duyacağımız bir işi başarmış olacağız. Projeyi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın pedagojisi, şehir ve yurt sevgisi için çok güzel bir proje bu. Bittiğinde göreceksiniz burası geleceğe dair fikirlerimizin, başka projelerin de somutlaşmasına vesile olacak.

“AZİZ MİLLETİMİZE SEVDAMIZI ESERLERİMZE ORTAYA KOYUYORUZ”

■ Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Önümüzdeki 5 yılda 2024- 2029 yılları arasında bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümetimiz -Sayın Cumhurbaşkanımız bir Üsküdarlı, Allah onu başımızdan eksik etmesin diğer tarafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve seçimleri kazandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız el ele vererek 5 yılı en iyi ve verimli şekilde geçireceğiz. Bizde proje, hizmet aşkı bitmez ve millet sevdası bitmez. Çünkü aziz milletimize yürekten kalpten sevdalıyız. Bu sevdamız sadece sözde kalmıyor, eserlerimizle bunu ortaya koyuyoruz. Bizim işimiz lafta belediyecilik değil hizmet ve eser belediyeciliğidir. İstanbul, Üsküdar ve Türkiye’de muazzam bir birlikteliğimiz var. Esere, hizmete, projeye ve milletimize yönelik öncelik var. 31 Mart seçimlerine dâir zerre endişemizin olmadığını ifade ediyorum. Çünkü aziz milletimizin bize güveni o kadar kalpten ki İnşallah Rabbim bize milletimize lâyık hizmetler yapmayı nâsip eder.

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