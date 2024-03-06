Bu sistemler firmalara gerçek zamanlı bilgi sunmaları bakımından değerlidir. Gerçek zamanlı izlenen araçlar sayesinde firmalar, sevkiyatlarını anlık olarak izlenebilmekte ve yaşanabilecek olumsuzluklara hızlıca müdahale edebilmektedir. Hatta araç takip sistemleri sayesinde optimal rotalar belirlenerek daha kısa süren sevkiyatlar sayesinde müşteri memnuniyeti artmaktadır. Kısalan sevkiyat süreleri de firmaların yakıt tasarrufu yapmasını sağlayacağı için maliyetlerinin de azalmasına katkı sağlayacaktır. Araç takip sistemleri sürücülerle etkili iletişim sağlayacağı gibi, hız aşımı, aşırı fren kullanımı gibi faktörleri izleyerek sürücü performansını artırmak için eğitim veya geri bildirim sağlayabilir. Bu sayede olası kaza riskleri önlenebilecektir. Araç takip sistemleri olmadan, araç bakım takvimlerini ve servis ihtiyaçlarını düzenli olarak izlemek zorlaşabileceği için beklenmedik arızalar yaşanabilir. Ayrıca gerçek zamanlı araç izleme ve rotalama özelliklerinden yoksun kalmak, tüm operasyonları anlık olarak izleme ve yönetme yeteneğini kaybetmelerine neden olacağı için teslimat sürelerinin uzamasına ve operasyonel etkinliğin azalmasına yol açabilir. Bu tarz olumsuz durumlar lojistikte istenmez çünkü müşteri güven beklemektedir. Haliyle müşteriye verilen sözlerin tutulmaması müşteri kaybı ile sonuçlanabilir. Yani araç takip sistemlerini kullanmamak, lojistik firmalarının operasyonel verimliliği, güvenliği ve maliyet kontrolü açısından çeşitli risklere maruz kalmasına neden olabilir.

Araç takip sistemleri özellikle hassas ürünler kategorisinde olan gıda ve ilaç gibi ürünlerin taşınmasına da katkı sağlar. Yani soğuk zincir lojistiğinde bu sistemler sayesinde araç içindeki sıcaklık ve nem seviyelerini sürekli olarak izlenebilir ve hassas ürünlerin taşınması sırasında belirlenen sıcaklık aralıklarının korunması sağlanabilir. Eğer sıcaklık veya nem seviyeleri belirlenen değerlerin dışına çıkarsa, sistem otomatik uyarılar gönderebilir ve operatörlere müdahale etme imkanı sağlar. Yani uyarılar sayesinde ürünlerin bozulması veya deforme olması engellenmiş olur. Bu nedenlerle, araç takip sistemleri soğuk zincir lojistiği süreçlerini optimize etmeye ve hassas ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu durum da ürün kalitesini artırırken aynı zamanda maliyetleri azaltabilir.

Elbette bu sistemlere sahip olmanın maliyeti yüksektir. Araç takip sistemi kullanmak isteyen firmaların genel olarak, işletmenin ihtiyaçlarına, tercih ettiği özelliklere ve hizmet sağlayıcılarına bağlı olarak maliyeti değişebilir. Başlangıç maliyetlerinin yanı sıra firmaların, sistem kullanımı ve bakımı için uzun vadeli maliyetleri de göz önünde bulundurulmaları önemlidir. Bu sistemlerin maliyetini, kurum ve entegrasyon maliyetleri, eğitim maliyetleri, veri planları ve internet bağlantısı gibi faktörler etkilemektedir. Ayrıca, firmaların araç takip sistemlerini doğru bir şekilde uygulaması ve personeli bu teknolojilerle eğitmesi önemlidir. İlk etapta firmayı zorlayacak gibi görünen bu maliyetler uzun vadede firmanın sistemi kullanmaması durumunda karşılaşacağı maliyetlerin önüne geçecektir. Bu sayede firmalar müşterilerine esnek lojistik hizmetler sağlayarak rekabet avantajı sağlayacaktır. Dünya genelinde, filo yönetimi ve lojistik endüstrilerinin giderek büyümesi ve artan küresel ticaret ile birlikte sisteme ihtiyacın daha fazla artacağını söylemek mümkündür. Küresel talebin canlılığı ile firmalar, verimliliklerini artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için araç takip sistemlerine olan taleplerini artırabilir. Ancak dijital sistemlerde verilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı endişesi her zaman var olacaktır. Bu yüzden firmaların güçlü veri koruma politikaları oluşturmaları ve veri güvenliğini sağlamaları gerektiği de unutulmamalıdır.