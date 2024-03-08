Türkiye nüfusunun yüzde 50,1’ini kadınlar, yüzde 49,9’unu erkekler oluştururken, işgücüne katılımda bu denge bozuluyor. TÜİK rakamlarına göre erkeklerde işgücüne katılım yüzde 71 olurken, kadınlarda ise sadece yüzde 36 seviyesinde…

Bankacılık sektörünün, yüzde 51’e 49’luk oranıyla kadın çalışanların yoğunluk gösterdiği nadir sektörler arasında yer aldığını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Bugün camdan dışarı baktığınızda sokaklarda gördüğünüz, üniversite sınav sonuçlarını incelediğinizde karşınıza çıkan eşitliğin iş dünyasına yansımaması büyük bir değer kaybı yaratıyor. Finans sektörünün güçlü bir şekilde var olmasının altında eşitlikçi bakış açısının önemli bir rolü bulunuyor” diyor.

“İÇERİK ODAKLILIĞA ÖNEM VERİYOR, HEDEFLERİMİZE ULAŞIYORUZ”

Brand Finance tarafından Türkiye’nin En Değerli Markaları listesinde 50. sırada yer alan Aktif Bank’ın, değerini en çok artıran marka olduğunu belirten Ayşegül Adaca Oğan, “Aktif Bank çatısı altında herkes cinsiyetlerine göre değil, birikimleri ve yetenekleri doğrultusunda görev yapıyor. Bugün bir kadının liderliğindeki yönetim ekibimizde beş kadın yönetici bulunması, başarımızda eşitlikçi bir yaklaşımın da bulunduğunu kanıtlıyor. Cinsiyetinden bağımsız olarak doğru insan kaynağını bünyesine katan bir kurum olarak, içerik odaklılığa önem veriyor, bu stratejimizle hedeferimize ulaşıyoruz” ifadesini kullanıyor.

“ÇALIŞMA DÜZENİMİZİ EŞİTLİKÇİ BAKIŞ AÇISIYLA TASARLADIK”

Toplumda kadınların ‘çalışan’ kimliğinin yanında ‘anne’ ve ‘eş’ gibi birçok rolü aynı anda üstlenmek zorunda kaldığını ifade eden Ayşegül Adaca Oğan, “Pandemiyle birlikte hayatımıza giren ‘uzaktan çalışma’ düzeninde kadınların zorluklarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. UN Women Türkiye’nin ‘Türkiye’de Covid-19 Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi’ raporu da salgın ile birlikte kadınların hem daha fazla istihdam kaybına uğradığını hem de kadınların ev işi ve bakım sorumluluklarının arttığına dikkat çekiyor. Aktif Bank’ta yeni çalışma modellerini tasarlarken tüm olası problemleri dikkate aldık. Ancak kadınların aile içi sorumluluklarını erkeklerle eşit bölüşmesi konusunun çalışma modeli tartışmasından çok daha önemli ve temel bir başlık olduğunu düşünüyorum” diyor.