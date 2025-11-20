Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen zirvede finans sektörünün geleceği, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme başlıkları masaya yatırıldı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, zirvede yaptığı kapsamlı konuşmada, 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli program çerçevesinde makroekonomik istikrar ve reform çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini vurguladı. Arslan, kurumalı mevduat ürününden önemli ölçüde çıkış sağlandığını, sürdürülebilir cari denge yolunda kayda değer bir mesafe kat edildiğini ve Merkez Bankası döviz rezervlerinin rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

Bankacılık sektörünün risk yönetiminde güçlü bir performans sergilediğini ifade eden Arslan, “Sıkı para politikası ortamında fonlama stratejilerinin dengeli yönetilmesi, likidite tamponlarının güçlendirilmesi ve risklerin temkinli şekilde ele alınması sektöre esnek kazanç sağlıyor” dedi. Arslan, bankacılık sektörünün nakdi kredilerini 9 ayda %32,1 artırarak 21 trilyon lira seviyesini aştığını ve toplam bilanço büyüklüğünün %33,4 artışla 43,6 trilyon liraya ulaştığını aktardı. Nakdi kredilerin %76’sının ticari kredilerden oluştuğunu, KOBİ’lere ayrılan payın ise %26 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Arslan, bankaların tahsili gecikmiş alacak rasyosunun makul seviyede olduğunu, tahsili gecikmiş alacakların %75’i için yeterli karşılık ayrıldığını ve bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca kredi-mevduat oranının %83 seviyesinde bulunduğunu ve likidite karşılama oranının %151 ile yasal sınırın oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Toplumsal faydayı önceliklendiren çalışmalarına da değinen Arslan, 2025 yılında kadın ve genç girişimcilere sağlanan finansman desteğinin 113 milyar TL’yi aştığını ve bugüne kadar 260.000 kadına destek sağlandığını söyledi. “Üreten Kadınlar” yarışması ve genç girişimcilere yönelik programlarla, fintech, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi fikirlerin desteklendiğini belirten Arslan, Habitat Derneği ile yürütülen “Bilim Genç Kızlarla Gelecek” projesi ve 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek Genç Zirvesi ile gençlerin vizyonlarının güçlendirileceğini aktardı.

Halkbank olarak aile odaklı finansman paketlerinin genişletildiğini ifade eden Arslan, 2026 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan katılım bankasıyla katılım finans ekosistemine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sağlam sermaye yapımız ve sürdürülebilirlik odaklı vizyonumuzla ülkemizin dengede büyüme, dezenflasyon ve kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğiz. TürkMedya Finans Zirvesi’nin finans dünyamız ve ekonomimiz için verimli sonuçlar doğurmasını diliyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”