Aralık ayında sektörel bazda da bazı değişiklikler görüldü. Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 81,3’e yükseldi. Diğer yandan, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 azalarak 102,7 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi ise en büyük artışı göstererek yüzde 2,4 oranında yükselip 113,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artarak 113,0’a çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında bir artışla 89,4 değerine yükseldi.

Bu veriler, Aralık ayında ekonomik güvenin genel olarak arttığını, özellikle hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde olumlu bir hava olduğunu, ancak imalat sanayi ve inşaat sektörlerinde bazı daralmaların yaşandığını gösteriyor. Bu gelişmeler, ekonominin farklı alanlarındaki güven düzeylerinde yaşanan değişimlere ışık tutuyor.