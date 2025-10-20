Reytinglerde Büyük Başarı

Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı, Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. bölümü, TOTAL izleyici grubunda 4,88 reyting ve %13,55 izlenme payı, AB kategorisinde 4,70 reyting ve %15,34 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise 4,89 reyting ve %13,65 izlenme payı alarak AB kategorisinde gecenin galibi oldu.

Başrollerde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in yanı sıra, Haluk Bilginer’in konuk oyuncu olarak yer aldığı dizide Tamer Levent, Perihan Savaş, Berk Hakman, Ersin Arıcı, Uğur Aslan, Yüsra Geyik ve Elçin Afacan gibi usta oyuncular rol alıyor.

Asya, Ertan’ın Evine Gizlice Girdi

Dizinin ikinci bölümünde Asya, Ertan’ın evine gizlice girerek sürpriz bir hareket yaptı. Sabah uyandığında salonda Asya’yı gören Ertan, onu bir odaya kapatıp evden ayrıldı. Ancak ikili, borçlar ve zorunluluklar nedeniyle Ertan’ın oyununa dahil olmak zorunda kaldı.

Ertan’dan Asya’ya Yeni Kimlik

Ertan, Hidayet ile Asya’yı bir araya getirmeden önce Asya’ya yeni bir kimlik ve geçmiş hikayesi oluşturdu. Amacı, Asya’nın hiçbir açık vermeden Ertan’ın planına uygun hareket etmesini sağlamaktı.

Kadir’in Ölümü ve Sır Perdesi

Kadir’in kaza sonucu ölümü ve o gün gelen trafik cezası, Önder ve Gülten arasında gerilime neden oldu. Önder durumu araştırmayı planlarken, Gülten cezayı Ertan’a iletti. Araştırmalar sonucu Kadir’in ölüm raporunun sahte olduğu ortaya çıktı ve kazanın arkasında başka bir kişi olabileceği şüphesi doğdu.

Asya ve Hidayet’in İlk Karşılaşması Gerilim Dolu

Ertan’ın planıyla Hidayet ile buluşan Asya, beklenmedik şekilde davranarak Ertan’ı çileden çıkardı. Hidayet’in “Sen benim kızım mısın?” sorusuna, Asya’nın “Asıl siz benim babam mısınız?” cevabı ortamda buz gibi bir hava estirdi.

“Bu Kadın Bir Sahtekar”

Bölümün sonunda Hidayet’in evinde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyiciyi şaşırttı. Feray’ın “Bu kadın bir sahtekar” sözleri ve Koray’ın Kadir’in ölmeden önce evde bulunduğunu açıklaması, Ertan ve Asya’yı büyük bir gerilimle karşı karşıya bıraktı.

3. Bölümden İlk Tanıtım Yayınlandı

Dizinin üçüncü bölüm tanıtımında, Ertan ve Asya arasındaki gerilim daha da artıyor. Asya, kendini korumak için evden ne çalabileceğini planlarken, Ertan evdeki bazı sırların peşine düşüyor. Hidayet’in bodrumunda kilitli kanlı dondurucudan çıkan gizemli detaylar, yeni bölümün ipuçlarını veriyor.