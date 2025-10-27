Ani sıcaklık değişimleri bağışıklığı zayıflatıyor

Sonbahar ve yaz karışımı bir iklimin etkisiyle gün içinde yaşanan ani sıcaklık değişimleri, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor.

Uzmanlara göre aynı gün içinde dört mevsimin birden yaşanması, vücut direncini düşürüyor ve grip benzeri şikayetlerle başlayan hastalıkların uzamasına yol açıyor.

Yeni varyant Türkiye’de

Kovid-19’un “Frankenstein varyantı” olarak adlandırılan yeni türünün Türkiye’de de tespit edildiği açıklandı.

Bu varyantın bulaşıcılığının yüksek olduğu, Avrupa ve Asya’da da hızla yayıldığı ifade edildi.

Mevcut vakalarda ağır seyirli hastalık görülmezken, uzmanlar hızlı yayılım riskine dikkat çekti.

Zatürre riski arttı

Grip ve Kovid enfeksiyonlarının zatürreye dönüşme riski taşıdığı vurgulandı.

Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde enfeksiyonun akciğerlere inebildiğini ve hastaneye yatışların arttığını belirtti.

Ayakta geçirilen ama bulaştırıcı bir salgın

3’lü salgının günlük yaşamı tam olarak aksatmasa da sinsi şekilde yayıldığı belirtiliyor.

Hastalıkların çoğu artık yatağa düşürmese de bulaşıcılığın devam ettiği, dinlenmeyen ve izolasyon uygulamayan kişilerin virüsü topluma yaydığı ifade edildi.