Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen Konut Belirleme Kura Töreni ve Meydan Açılışı programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Adıyaman Merkez İndere'de inşa edilen 5 bin 41 sosyal konutun kura çekiminin gerçekleştirildiği programda konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin konutun tamamlandığını belirterek, 'Adıyaman yıkıldığı yerden doğruldu' dedi.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

'5 bin 41 sosyal konut bugün sahiplerini buluyor'

Adıyaman'da heyecanlı, coşkulu bir günü yaşadıklarını dile getiren Bakan Murat Kurum, 'Yuvalarına kavuşacak olan siz kıymetli kardeşlerimizin mutluluğunu paylaşıyoruz. Yine Adıyaman'ımızın kimliğini, tarihini yansıtan meydanımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Adıyamanlıların güzel bir sözü var, 'Kara gün, kararıp kalmaz' Adıyaman kara günler gördü. Asrın felaketini yaşadı. 6 Şubat, bu şehrin taşına, toprağına, çarşısına, evlerine ve kalbine derin izler bıraktı. Fakat o günlerin içinde bile birbirine tutunan, komşusuna koşan, ekmeğini paylaşan, acısını vakar içinde taşıyan bir halk gördük. Bu şehir, felaket karşısında insanlığını eksiltmedi. Yasını taşıdı, sabrını korudu, umudunu diri tuttu. Biliyoruz, kaybettiğimiz canların yeri dolmaz. Yıkılan hatıralar geri gelmez. Fakat bugün Adıyaman yıkıldığı yerden doğruluyor. Hamdolsun Rabbim bizi sizlere mahcup etmedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda 11 ilde 455 bin konutumuzu tamamladık. Vatandaşımız evlerine girdi. Esnafımız dükkanlarını açtı. Çocuklarımız yine parkları doldurdu. 6 Şubat'ta burada bulunan, o kara günleri sizlerle yaşayan biri olarak bugünleri gördüğümüz için binlerce şükrediyorum.

Biliyorsunuz; Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilimizde cumhuriyet tarihinin en büyük hamlesi olarak 500 bin sosyal konut yapıyoruz. Bu projede de '11 ilimiz ayrıcalıklı olacak.' dedik ve kontenjanları fazla tuttuk. Hatırlayın hak sahibi kuralarımızı ilk burada çekmiştik, konutlarımızın yer belirleme kuralarını da yine ilk burada sizlerle belirliyoruz. Adıyaman Merkez İndere'de 5 bin 41 sosyal konut bugün sahiplerini buluyor. 43 bin afet konutu kazandırdığımız şehrimizde şimdi de yaklaşık 20 bin vatandaşımızı sosyal konutlarımızla sağlam yuvalara kavuşturuyoruz. Böyle söyleyip geçiyoruz ama bunlar inanın sadece sayı değil. Bu sayıların içinde sabah işe uğurlanan babalar var. Çocuklarının okul çantasını hazırlayan anneler var. Yeni odasına ilk defa adım atacak evlatlar var. Kapısına ayakkabılar dizilecek, mutfağında çay kaynayacak, penceresinde akşam ışığı yanacak evler var. Allah hepsine ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, haneleri şen olsun. Asrın felaketi sonrası başlattığımız asrın inşa seferberliğiyle sadece konutlar yapmadık. Şehrimizi bütüncül bir yapıyla ele aldık. Hep ne dedik? 'Evler tamamlanırken şehrin gündelik hayatını, ticaretini, üretimini ve sosyal dokusunu da birlikte düşünmek gerekir' dedik. İşte Adıyaman Merkez'de yürüttüğümüz meydan projemiz ve yerinde dönüşüm çalışmalarımız bu bütünlüğün önemli bir parçasıdır. Proje kapsamında 554 ofis, 167 ticari alan kazandırıyoruz. Bu ofisler mesleğine yeniden tutunacak insanlar demek. Bu ticari alanlar, sabah kepengini kaldıracak esnaf demek. 580 araçlık otopark, şehir merkezinde daha düzenli bir hayat demek. Devasa yeşil alan, çocukların koşacağı, yaşlıların soluklanacağı, ailelerin gölge bulacağı ortak bir nefes demek. Adıyaman'ın yeniden kuruluşunu konutla, ticaretle, altyapıyla, çevreyle ve insanla birlikte ele aldık. Şimdi ise önemli bir adım daha atıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kuveyt Hükümeti iş birliğiyle şehrimizde yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bir hibe projesi hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında şehrimize bir tehlikesiz atık geri kazanım tesisi ve bir mobil kırma ünitesi kuracak; yıkıntı atıklarını çevreye duyarlı biçimde yöneterek yeni yolların, altyapının ve benzeri çalışmaların yapımında kullanılmak üzere ekonomiye kazandıracağız. Biz tüm bunları yaparken, 11 ilimizi ayağa kaldırırken de diğer çalışmalarımızı hiç ihmal etmedik. Yine afetler yaşamaya devam ettik, oradaki kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. Ödemiş'teki yangınlarda kül olan evlerimizi, Sındırgı depreminde yıkılan yuvalarımızı bir yılda yeniden yaptık. Bu yaz inşallah onları da teslim edeceğiz' dedi.

'Ekonomimize 30 milyar TL kazanç sağlamayı hedefliyoruz'

Bakan Kurum, 'Ülkemizi geliştirmek, vatandaşımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için bir an bile durmadık, durmayız. İşte en son depozito yönetim sistemi ile ilgili çalışmamız da bu anlayışın sonucudur. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlattığımız Sıfır Atık hareketini, Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir aşamaya taşıyoruz. Atıkları makinelerde topluyor, geri dönüştürüyoruz. DOA makinelerimizi gördünüz değil mi? Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil; makinelere atıyorsunuz, her şişeden bir lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüştürüyoruz, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda, 81 ilimizde başladı. Gördük ki milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4 buçuk milyon ambalaj topladık. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4.5 milyon TL kazandırdık. Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine çıktı. İnşallah tüm sistem oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomimize de 30 milyar TL kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani Doa ile siz kazanacaksınız, ekonomimiz kazanacak, çevremiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Yeter ki sizlere hizmet olsun, sizlerin yüzü gülsün, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz dur durak bilmeyiz.

Bizim yolumuz dilleri dualı annelerin yoludur. Bizim yolumuz, milletin yoludur. Bu yolda önce Allah'a, sonra devletimizin gayretine ve milletimizin desteğine güveniyoruz. İnanın, bizim yanımızda bu güven, bizim ardımızda bu dualar varken Türkiye'nin karşısında kimse duramaz, karşımızda hiçbir iş duramaz. Yeni yuvalarına kavuşacak bütün hak sahibi vatandaşlarımıza; bu evlerde sağlık, huzur, bereket ve güvenle oturmayı nasip etsin diyorum. Çocuklarımız bu evlerde korkudan uzak, umutla büyüsün. Annelerimizin duaları, babalarımızın emekleri, gençlerimizin hayalleri bu yeni yuvalarda çoğalsın. Bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımıza, mühendislerimize, mimarlarımıza, işçilerimize, teknik ekiplerimize, yerel yönetimlerimize, yüklenici firmalarımıza ve sahada alın teri döken herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü Adıyaman halkına sunuyorum' diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Genel Meclisi tarafından Bakan Murat Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beraatı verildi.

Sosyal konutların kurası çekilirken aynı zamanda Adıyaman Meydan projesinin de açılışı gerçekleştirildi.