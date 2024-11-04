TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan 2025 yılı yeniden değerleme oranı da belirlendi.

haber3.com'da yer alan habere göre her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

Buna göre 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %32,24 arttı, aylık %1,29 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,93 artış gösterdi.

Vergi zamlarında karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Kanuna göre cezalar için ise bir değişiklik yetkisi bulunmuyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanmazsa yeni yılda Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri bu orandan zamlanacak.

İşte mevcut zam oranına göre 2025 yılı zamlı vergi, harç ve cezalar

2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranına göre öngörülen artışlar şu şekilde:

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL

2025: 720 TL

TRAFİK CEZALARI ARTACAK

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL