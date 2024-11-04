TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan 2025 yılı yeniden değerleme oranı da belirlendi.
haber3.com'da yer alan habere göre her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.
Buna göre 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da yüzde 43,93 olarak tespit edildi.
Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %32,24 arttı, aylık %1,29 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,93 artış gösterdi.
Vergi zamlarında karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Kanuna göre cezalar için ise bir değişiklik yetkisi bulunmuyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanmazsa yeni yılda Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri bu orandan zamlanacak.
İşte mevcut zam oranına göre 2025 yılı zamlı vergi, harç ve cezalar
2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranına göre öngörülen artışlar şu şekilde:
EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?
Cep telefonu IMEI kaydı
2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
Yurt dışı çıkış harcı ücreti
2024: 500 TL
2025: 720 TL
TRAFİK CEZALARI ARTACAK
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL