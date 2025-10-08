Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan Bakan Tekin, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasının önemine dikkat çekti. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1 milyon 200 bini aşkın öğretmeni, 100 bini geçen kurumu ve 18 milyon öğrenciyi kapsayan devasa bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Yaptığımız işlerin birbirini tamamlaması, diğer birimlerle uyumlu olması ve doğru şekilde aktarılması eğitimde başarıyı belirler” dedi.

Bakan Tekin ayrıca, sendikaların ders bırakma eylemleriyle ilgili olarak, sendikal özgürlüğün öğrencilerin eğitim hakkını engellememesi gerektiğini belirtti. “Sendikal özgürlüğünüzü kullanabilirsiniz; fakat 18 milyon öğrencinin eğitim hakkını engellemek özgürlük değildir” ifadelerini kullandı.

ÖGES ile eğitimde fırsat eşitliği hedefleniyor

ÖGES, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin yanı sıra akademik desteğe ihtiyaç duyan ve daha yavaş öğrenen öğrenciler için de hazırlanmış kapsamlı bir set olarak tanımlanıyor. 5 ayrı set, 42 kitap ve 5 bini aşkın sayfadan oluşan materyal; ses, bilgisayar farkındalığı, akıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve matematik alanlarında öğrenci etkinlikleri, öğretmen kılavuzları ve değerlendirme araçları sunuyor.

Bakan Tekin, “Amacımız her öğrencimizin öğrenme sürecine aktif biçimde katılmasını sağlamak ve potansiyelini ortaya çıkarmak. Bu set, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonunun sahadaki en somut örneklerinden biri olacak” dedi.

ÖGES sayesinde ülkenin en ücra köşesindeki öğretmenler bile materyale elektronik ortamda erişip öğrencilerine destek sunabilecek. Bakan Tekin, “Bir çocuğun öğrenme sürecindeki küçük bir dokunuş, bir ömür boyu sürecek farklar yaratabilir” diyerek setin geleceğin eğitim sistemine yön vereceğini belirtti.

Programa Bakan Tekin’in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve özel eğitim uzmanları katıldı.