TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu’dan Öğretmenler Günü mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ali Eroğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İlk emri ‘oku’ olan bir medeniyetin mensupları olarak, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin bizler için, ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kurtuluş Savaşı’nın nihayete ermesinin ardından kendisine sorulan ‘İşte memleketi kurtardınız, şimdi ne yapmak istersiniz’ sorusuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Maarif vekili olarak millî irfanı yükseltmeye çalışmak, en büyük emelimdir’ diye cevap vermiş ve bu kutsal mesleğin önemini tarihe altın harflerle işlemiştir. Kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, yedi yüz seksen bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde dipdiri umutları ve bitmek bilmeyen inançlarıyla çalışan fedakârlık timsali öğretmenlerimiz sayesinde geleceğimizin daha aydınlık olduğuna inancımız tamdır. Bu vesileyle; başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden şehit öğretmenlerimizi minnet, şükran ve rahmet ile yad ediyor, görevi başında bulunan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.