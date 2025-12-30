Türkiye’nin önde gelen şekerleme üreticilerinden Durukan Şekerleme, yeni nesil çikolata markasına yönelik yatırımını tamamladı. Vit’Love Toscani markasıyla pazara giriş yapan şirket, Türkiye’de seçili satış noktalarında raflara çıkarken, ilk ihracat yüklemelerini de eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Meyve ve çikolatada yeni lezzet deneyimi

Özenle geliştirilen reçetelerle hazırlanan Vit’Love Toscani ürünleri, yüksek kaliteli çikolata ve titizlikle seçilen içeriklerle üretildi. Meyve ve çikolatanın dengeli birlikteliğini merkeze alan marka, dondurularak kurutulmuş şekerlemeleri çikolatayla buluşturarak yeni nesil bir lezzet deneyimi sunuyor. Sade, güçlü ve modern bir ürün yaklaşımıyla geliştirilen Vit’Love Toscani ürünleri, günümüz tüketici beklentilerine ise net bir karşılık veriyor.

İç pazar ve ihracata yönelik güçlü üretim altyapısı

Vit’Love Toscani markasıyla önümüzdeki dönemde hem yurt içinde erişimi artırmayı hem de ihracat pazarlarında büyümeyi hızlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, yeni nesil çikolata markası hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yatırımla birlikte kurduğumuz üretim altyapısını, hem iç pazar hem de ihracat kanallarında sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek şekilde planladık. Vit’Love Toscani markamız Türkiye genelinde satış noktalarında raflardaki yerini almaya başladı. Uluslararası pazarlara yönelik sevkiyat faaliyetlerimize de eş zamanlı olarak başladık. Yeni markamızla çikolata kategorisinde uzun vadeli bir değer yaratırken, tüketicilere keyifli ve fark yaratan bir lezzet deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.”