Bayraktar, Nisan ayında üreticide incelenen 31 ürünün 10’unda fiyat artışı, 12’sinde fiyat düşüşü yaşandığını, 9 üründe ise fiyatların değişmediğini açıkladı.

Üretici ile market arasındaki fiyat farkının en yüksek yüzde 393,7 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, elmayı havuç, yeşil soğan, marul ve pırasanın takip ettiğini ifade etti. Elmanın üreticide 18,75 liradan 92,58 liraya, havucun 11 liradan 47,29 liraya yükseldiği market fiyatlarına dikkat çekti.

Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 48,7 ile yeşil soğan olurken, en fazla düşüş yüzde 74,3 ile patlıcanda görüldü.

Üretici tarafında ise en yüksek fiyat artışı yüzde 109,1 ile kuru soğanda yaşanırken, patlıcan, sivri biber ve salatalıkta sert düşüşler kaydedildi.

Bayraktar, kuru soğan ve patateste depolardaki ürün azalması ve Çukurova’da yeni hasadın başlamasının fiyatları etkilediğini, uzun süren yağışların ise bazı ürünlerde çürümelere yol açtığını belirtti.

Girdi maliyetlerine de değinen Bayraktar, Nisan ayında gübre fiyatlarında aylık bazda yüzde 5 ila 24 arasında artışlar görüldüğünü, yıllık artışların ise yüzde 56 ile 104 arasında değiştiğini ifade etti.

Ayrıca besi ve süt yeminde yıllık artışın yüzde 34-37 seviyelerinde olduğunu belirten Bayraktar, mazot fiyatının aylık yüzde 3,1 gerilediğini ancak yıllık bazda yüzde 57,6 arttığını söyledi. Elektrik ve tarım ilaçlarında da yıllık bazda çift haneli artışlar yaşandığını aktardı.