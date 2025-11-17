Filonun, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında bölgedeki ulusötesi suç ağlarına ve narko-terörist faaliyetlere karşı görev yapacağı açıklandı.

USS Gerald R. Ford Karayipler’de – Operasyonun Kapsamı Genişliyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından verilen talimatın ardından bölgeye yönlendirilen uçak gemisi filosunun, sınır ötesi suç örgütlerini çökertmek, uyuşturucu kaçakçılığını önlemek ve ABD’ye yönelen yasa dışı trafiği durdurmak için oluşturulan ortak göreve resmen katıldığı bildirildi.

Donanma açıklamasında, dev taarruz grubunun 16 Kasım’da Karayip sularına giriş yaptığı vurgulandı.

4 Binden Fazla Asker ve Düzinelerce Taktik Uçak

Kendi sınıfının ilk örneği olan USS Gerald R. Ford’un,

4 binden fazla askeri personel ,

düzinelerce taktik savaş uçağı ,

gelişmiş radar ve savunma sistemleri

taşıdığı aktarıldı.

Uçak gemisinin gelişmiş sistemleri sayesinde gece-gündüz eş zamanlı iniş-kalkış operasyonları yürütebildiği ve bölgedeki askeri faaliyetlere kesintisiz destek sağlayacağı kaydedildi.

Filoda ayrıca:

USS Bainbridge (Arleigh Burke sınıfı destroyer),

USS Mahan ,

USS Winston S. Churchill (entegre hava-füze savunma komuta gemisi)

gibi birçok kritik savaş unsuru da yer alıyor.

“ABD, Ulusötesi Tehditlerle Mücadeleye Hazır”

ABD Güney Kuvvetleri (SOUTHCOM) Komutanı Amiral Alvin Holsey, operasyonun stratejik önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“USS Gerald R. Ford taarruz grubunun konuşlandırılması, Batı Yarımküre’deki güvenliği koruma kararlılığımızı daha da güçlendiriyor. ABD ordusu, bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen tüm ulusötesi tehditlerle mücadeleye hazırdır.”

“Narko-Terörizme Karşı Kabiliyetimizi Artıracak”

Uçak Gemisi Taarruz Filosu Komutanı Tümamiral Paul Lanzilotta, filonun dünyanın en güçlü askeri gruplarından biri olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Bu filonun bölgeye konuşlandırılması, ABD’nin Batı Yarımküre’deki narko-terörizmle mücadele kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır.”

Trump Yönetiminden Sert Uyuşturucu Karteli Politikası

Geçtiğimiz hafta Savunma Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Karayipler ve Latin Amerika’da faaliyet gösteren narko-terörist yapılara karşı “Güney Mızrağı Operasyonu”nun başlatıldığı açıklanmıştı.

USS Gerald R. Ford liderliğindeki dev filonun Karayip Denizi’ne ulaşmasıyla operasyonun saha aşaması resmen başlamış oldu.