14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Çekya’da gerçekleştirilen Czech Junior International 2025 badminton turnuvasında mücadele eden Erzincanlı sporcu, Tek Kızlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Final karşılaşmasında rakibini üstün bir oyunla mağlup eden Aleyna Korkut, hem performansıyla hem de elde ettiği sonuçla dikkatleri üzerine çekti. Türk badmintonunun yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen genç sporcu, uluslararası başarılarına bir yenisini eklemiş oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu, Aleyna Korkut’un elde ettiği altın madalyadan dolayı sporcuya ve teknik ekibe tebrik mesajı yayımlayarak, başarılarının devamını diledi. Bu şampiyonluk, Türk badmintonunun geleceği adına önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.