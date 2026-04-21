Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören yaklaşık 200 uluslararası öğrenci, düzenlenen etkinlik kapsamında ilk kez kayakla tanıştı. Yaklaşık 90 ülkeden gelen öğrencilerin yer aldığı organizasyon, gruplar halinde gerçekleştirildi.

Özellikle Afrika kıtasından gelen ve daha önce kar görmemiş öğrenciler için etkinlik unutulmaz anlara sahne oldu. İlk etapta kar yağışını şaşkınlıkla karşılayan öğrenciler, kısa sürede ortama alışarak kayak yapmanın keyfini çıkardı. Acemi pistinde temel eğitim alan katılımcılar, eğitmenler eşliğinde dengede durmayı ve kaymayı öğrendi.

Moritanyalı öğrenci Hassen Ghaly, hayatında ilk kez karla Erzurum’da tanıştığını belirterek, başlangıçta korktuğunu ancak sonrasında bunun keyifli bir deneyime dönüştüğünü ifade etti. Kayak yapmayı öğrendikçe özgüveninin arttığını söyleyen Ghaly, bu fırsatı sunanlara teşekkür etti.

Etkinliği organize eden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği yetkilileri ise yıl boyunca farklı sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlediklerini, kış sezonunda da öğrencileri kayakla buluşturduklarını vurguladı. Öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, desteklerinden dolayı yerel yönetime de teşekkür edildi.

Uluslararası öğrenciler için hem kültürel bir deneyim hem de sporla iç içe bir gün sunan etkinlik, Erzurum’un kış turizmindeki cazibesini bir kez daha ortaya koydu.