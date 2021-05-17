Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. ABD medyasından Washington Post, başkan Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti.

SALDIRILARDAN 5 GÜN ÖNCE İMZALANMIŞ

Gazetenin haberine göre, 5 Mayıs'ta Tel Aviv yönetimi ve Biden yönetimi arasında 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazete, söz konusu anlaşmayı ismi açıklanmayan bir Kongre üyesinin ifadelerine dayandırdı.

KENDİ PARTİSİ DE KARŞI

ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti'si son günlerde İsrail nedeniyle fikir ayrılığına düşmüş durumda. Ülke basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in saldırgan politikasına verilecek cevap konusunda hem fikir olamayan Demokrat Parti'de ciddi bir tartışma yaşanıyor.

CNN International'da yer alan analiz yazısına göre, iktidardaki Demokrat Parti'de 'İsrail' çatlağı yaşanıyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 200'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarının başından bu yana 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişinin hayatını kaybettiğini, 1307 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'ye toplamda 1450 bombardıman ve hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.