Kuruluşundan bu yana döngüsel modayı daha erişilebilir, güvenilir ve yaygın hale getirmeyi amaçlayan nivo, partner markalardan topladığı moda ürünlerini Yenileme Merkezi’nde işleyip yenileyerek onları yeni kullanıcıyla buluşturuyor; kullanım dışında kalan moda ürünlerini değere dönüştürüyor.

Markanın konumlandırmasını ve öyküsünü daha net, daha yalın ve anlaşılır bir dille ifade ederek kullanıcıyla bağını güçlendirme ihtiyacından doğan bu süreçte oluşturulan yeni kimlik; döngüsel modayı gündelik hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Döngüsel Ekonomi Evreni: Circuverse

nivo’nun marka dönüşümüne eşlik eden ve en dikkat çekici kavramlardan biri ‘Circuverse’ vizyonu oluyor.

Marka, bu kavramla doğrusal ekonominin sınırlarını aşarak ürünlerin atık olmadan yeniden değerlendirildiği, iş birliklerinin ortak fayda yarattığı ve sürdürülebilirliğin tüm taraflara somut çıktılar üreten sistemlerle mümkün kılındığı yepyeni bir evreni tanımlıyor.

Ayrıca Circuverse, yalnızca moda ekosistemini değil; uzun vadede diğer tüm ekosistemleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanan bütüncül bir döngüsel ekonomi yaklaşımını temsil ediyor.

Sürdürülebilir Büyüme ve İş Birlikleri

nivo, döngüsel dönüşümün bir söylemin ötesinde ölçülebilir sonuçlar ortaya koyan, sürdürülebilir bir sistem olduğunu vurguluyor. Bugüne kadar 3 milyondan fazla ürünü yeniden dolaşıma kazandıran marka, yaklaşık 3 milyar litre su tasarrufu sağladı ve binlerce ton karbon emisyonunun önüne geçti.

Boyner, Levi’s, Puma, Derimod, Mavi, Yargıcı, New Balance, SPX, Jack&Jones gibi 40’tan fazla marka ile kurduğu iş birlikleri sayesinde ürünlerin yaşam döngülerini uzatmayı başardı.

4 şehirdeki 13 mağazasında kullanıcılarıyla buluşan nivo, kullanıcılarıyla buluşacağı yeni kanallar ve gelecek dönem planlamalarıyla hızlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Kullanıcılara zengin bir döngüsel alışveriş deneyimi sunan marka, akıllı alışveriş olgusunu döngüsel ekonomiyle bir araya getirerek sektörde fark yaratıyor.



nivo’lular: Döngüsel Kahramanlar

2024 yılını yaklaşık 120 çalışan sayısı ile tamamlayan nivo, 2025 yılında kapasite artışı, artan mağaza lokasyonları ve departman büyümeleriyle birlikte çalışan sayısında %50’nin üzerinde artış kaydetti. Böylece yalnızca mağaza ve kullanıcı sayısında değil, istihdamda da güçlü bir büyüme gösteriyor.

nivo Kurucusu ve CEO’su Arnas Akbaş, “Nivogo’dan nivo’ya geçişi biz kimlikteki bir yenilenmeyle sınırlandırmıyor; iş modelimizin gücünü daha net anlatma fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Gelecekte döngüsel modayı niş bir seçenek olmaktan çıkarıp herkesin hayatına dokunan bir norm haline getirmek istiyoruz.” diyerek düşüncelerini paylaştı.