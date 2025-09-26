Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Komitesi tarafından düzenlenen Gelişen Küresel Lojistik Ağları Odağında Yatırım Ülkesi Türkiye Paneli, geniş bir katılımla Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan panel öncesinde açılış konuşmasını yapan HİB Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Komite Başkanı Murat Baykara, sektörün hizmet ihracatı içindeki payının yüzde 35’lere ulaştığını ve 20 milyar dolar olan ihracatın 2028 yılında 40 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyleyerek sözlerine başladı. HİB Lojistik Hizmetler Komitesi’ne üye olan firma sayısının son üç yılda 4 kat artarak 800 firmaya ulaştığını belirten Baykara, özellikle küresel pandemi sonrasında yaşanmaya devam savaşlar ve krizlerin ardından Türkiye’nin son beş yılda eskisinden çok daha kritik ve avantajlı bir konuma yükseldiğine dikkat çekti.

Baykara, “Dünyadaki jeopolitik değişiklikler, bölgesel çatışmalar ve ticaret savaşları gibi gelişmelerin getirdiği belirsizlik ortamında, dünya mal ve hizmet ticaretinin gelişimi yavaşlarken; Türkiye olarak hem bölgemizdeki, hem de küresel düzeydeki mal ve hizmet ticaretinin gelişimine önemli katkılar sunma potansiyelimiz var” dedi.

Hedef küresel süper güç olmak

“Ülkemizin sanayi ve üretim gücü, esnek ve etkin ihracatı ve lojistik kabiliyetleri ile küresel bir tedarik üssü olarak öne çıkabildiğini görüyoruz” diyen Baykara, “Bugün en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği, Küresel Geçit girişimi kapsamında Türkiye’yi de Orta Koridor özelinde destek kapsamına aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2026-2028 Orta Vadeli Program’da da ‘ihracatımızın etkin ve kapsamlı akışı tesis edilecek, ihracatın sürdürülebilirliğini sağlayacak altyapı oluşturulacaktır’ sözleriyle lojistik sektörümüzün gelişiminin desteklenmeye devam edeceği açıkça ifade ediliyor” dedi.

Baykara, “Artan belirsizlikler ve yükselen maliyetler karşısında, sektörümüzün uluslararası arenada rekabetçiliğini sürdürebilmesi için finansman olanaklarına erişim stratejik bir ihtiyaçtır. Finansmana ulaşmanın hiç de kolay olmadığı günümüz küresel ekonomisinde, Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme A.Ş. gibi kuruluşlarımızın sektörümüze sunduğu imkanlar hayati bir önem taşımaktadır” dedi. Baykara sözlerini şöyle sürdürdü: “2030 yılına kadar yüzde 30 oranında artması beklenen Avrupa–Kafkasya-Asya ticaretinin taşınabileceği, ayrıca Kalkınma Yolu, Zengezur koridoru gibi projelerle bu bölgeleri Ortadoğu ve Körfez bölgesi ülkelere bağlayabilecek en güvenilir, en etkin ve en hızlı uluslararası taşımacılık koridorlarının merkezindeki Türkiye olarak, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun en temel yapı taşlarından biri Türkiye lojistik sektörüdür. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizi bölgesinde ve küresel düzeyde bir ‘süper güç’ konumuna getirilmesi için Hizmet İhracatçıları Birliği Taşımacılık ve Lojistik Komitesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“En büyük avantajımız insan kaynağı”

Türkiye’nin en büyük avantajının insan kaynağı olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci de açılışta yaptığı konuşmada, “Dünyada bizim kadar fazla kültürün oluşturduğu bir ülke yok. 72 millet gelmiş bu topraklara. Her gelen medeniyet burada bir şey bırakmış. Tamamen tecrübenin, yaşanmışlığın ve yaptığımız işlerin artısı buradan geliyor. Bugün ise bütün ülkelerde problemler var, özellikle gelişmiş olan ve gözümüzde büyüttüğümüz ülkelerde. Biz de Türkiye olarak bundan etkilenebiliriz ancak ezberlediğimiz kuralların dışına çıkmamız gerekiyor” dedi.

Destekler genişletiliyor

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş ise açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin olmadığı bir ticaret koridorunun düşünülemeyeceğini söyledi. Bakanlık olarak dünyadaki ve özellikle yakın coğrafyamızdaki tüm gelişmeleri takip ettiklerini belirten Dr. Yusuf Karakaş, amaçlarının Türkiye’ye yatırım potansiyelini daha ileriye taşımak olduğunu kaydetti. Lojistik sektörünü ve yurtdışı lojistik dağıtım ağlarını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Karakaş, desteklerin genişletilmesi konusundaki çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Türkiye’nin bir transit ülke değil; bir üs, bir merkez olduğunu” vurguladı.

Yatırımlar ve projeler konuşuldu

“İhracat ile Büyüyen Türkiye’de Lojistik Sektörünün Önündeki Zorluklar ve Yatırım Fırsatları” başlıklı ilk panelin moderatörlüğünü Dışyönder Başkanı Dr. Hakan Çınar üstlenirken, panel konuşmacıları TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, THY Cargo Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan, LC Waikiki Lojistik Genel Müdürü Sait Baykara ve YASED Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Sercan Bahadır isimlerinden oluştu. Panelde ülkemizde hem ihracat hem de transit lojistik hizmetlerde potansiyelin gücünü daha da ileriye götürmek gayesiyle yapılması gereken yatırımlar, iyileştirmeler ve projeler masaya yatırıldı.

Finansman olanakları masaya yatırıldı

“Lojistikte Büyüyen Türkiye’de Teşvik ve Desteklerin Etki Analizi” başlıklı ikinci panelin moderatörlüğünü HİB Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Komite Başkanı Murat Baykara yaptı. Bu panelin konuşmacıları, T.C. Ticaret Bakanlığı Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş, İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ve Türk Eximbank Pazarlama Direktörü Mehmet Efkan Bingöl oldu. Bu panelde de yük taşımacılığı ve lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, destek ve teşvik mekanizmalarının etkin biçimde kullanımına dikkat çekildi. Panelde ayrıca finansman olanaklarının çeşitlendirilmesi konusu masaya yatırıldı.