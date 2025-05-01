Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 43,6170 seviyesindeyken, sterlin/TL ise 51,3200 düzeyinde yatay bir seyir izliyor. Dolar endeksinde ise yüzde 0,3’lük bir yükseliş gözleniyor ve endeks 99,9 seviyesine çıktı.

Döviz piyasalarındaki bu hareketlilikte, ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri üzerinden yeniden başlattığı ticaret savaşı tartışmaları, küresel ekonomik büyüme beklentilerini gölgeliyor. ABD ekonomisinin 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydetmesi, yatırımcıların risk algısını artırmış durumda.

Ekonomik daralma verisinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, yaşanan ekonomik gerilemeyi selefi Joe Biden’ın politikalarına bağladı. “Tarifelerle ilgisi yok. Sadece Biden bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun.” mesajını paylaştı.

Piyasalarda gözler şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı kararlara çevrilmiş durumda. Analistlere göre, Fed’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Bugün yurt dışında ise yatırımcıların odağında İngiltere ve ABD’de açıklanacak olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD inşaat harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri bulunuyor.