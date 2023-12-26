Hadi, bugün seninle finans dünyasının en çok tanınan simgelerinden biri olan doları konuşalım. Esas olarak ABD’ye ait olan doların günümüzde sadece bir para birimi olmadığı malum. Bu ikonik değer, aynı zamanda başka para birimleri üzerinden şekillendirdiğimiz döviz odaklı ekonomik kararlarımızı da etkiliyor. Doların dünyadaki gücünü daha net anlamak adına yazımızın devamında bu para birimini kullanan ülkelerin bir listesine yer verdik. Bakalım, dolar kullanan ülkeler arasında hangileri sana tanıdık, hangileri sürpriz?

1. Dolar Kullanan Ülkeler Hangileri?

Doları resmi para birimi olarak kullanan 11 ülke şu şekilde:

● Britanya Virjin Adaları

● Karayip Hollandası

● Doğu Timor

● Ekvador

● El Salvador

● Mikronezya

● Marshall Adaları

● Palau

● Panama

● Turks ve Caicos Adaları

● Zimbabve

Resmi para birimi olmamakla birlikte doları aktif olarak kullanan diğer 34 ülke ise şunlar:

● Afganistan

● Arjantin

● Bahamalar

● Bangladeş

● Barbados

● Belize

● Bhutan

● Botsvana

● Brezilya

● Guatemala

● Guyana

● Haiti

● Irak

● Jamaika

● Kamboçya

● Kenya

● Kosta Rika

● Laos

● Lübnan

● Liberya

● Malavi

● Maldivler

● Mozambik

● Nikaragua

● Nijerya

● Peru

● Sierra Leone

● Tanzanya

● Tayland

● Uganda

● Uruguay

● Venezuela

● Vietnam

● Zambiya

2. Dünyada Kaç Çeşit Dolar Var?

Dünya para piyasalarında etkin rol oynayan dolar kuru, bilindiği üzere kısa veya uzun vadede dünya genelindeki pek çok ülkenin kaderini tayin ediyor. 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar olmak üzere toplam yedi adet dolar banknot çeşidi kullanılıyor. Hadi, öyleyse dünya genelinde kullanılan dolar çeşitlerini de birlikte inceleyelim:

● Amerikan Doları: Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi para birimidir. Dünyada en yaygın kullanılan para birimidir. Sembolü $ ve uluslararası kodu USD şeklindedir.

● Avustralya Doları: Avustralya’nın para birimidir. Avustralya, Cocos Adaları, Christmas Adası ve Norfolk Adası ve bağımsız Pasifik Ada ülkeleri olan Kiribati, Nauru ve Tuvalu’nda kullanımı geçerlidir. Sembolü $ (Diğer dolar temelli para birimlerinden ayırt edilebilmesi için A$ veya AU$ olarak da gösterilmektedir.) ve uluslararası kodu AUD şeklindedir.

● Bahama Doları: Karayipler’de yer alan bir adalar ülkesi olan Bahama’nın para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt edilebilmesi için BS$ olarak da gösterilmektedir.) ve uluslararası kodu BSD şeklindedir.

● Barbados Doları: Barbados’ta kullanılan resmi para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt edilebilmesi için Bds$ olarak da yazılmaktadır.) ve kodu BBD şeklindedir.

● Belize Doları: Belize’de kullanılan para birimidir. Sembolü$ (Diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt edilebilmesi için BZ$ olarak da gösterilmektedir.) ve kodu BZD şeklindedir.

● Bermuda Doları: Bermuda tarafından kullanılan resmi para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt edilebilmesi için BD$ olarak da geçmektedir.) ve kodu BMD şeklindedir.

● Brunei Doları: 1967’den itibaren Brunei Sultanlığının resmi para birimidir. Sembolü $ ve kodu BND şeklindedir.

● Cayman Adaları Doları: Cayman Adaları’nın kullandığı resmi para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt etmek için CI$ sembolleri ile simgelenmektedir.) ve kodu KYD şeklindedir.

● Doğu Karayipler Doları: Doğu Karayip Devletleri Örgütü üye devletlerinden olan; Grenada, Anguilla, Antigua, Barbuda, Dominika, Montserrat, Saint Kitts, Nevis, Saint Lucia ve Saint Vincent’te kullanılan para birimidir. Sembolü $ ve kodu BBD şeklindedir.

● Etiyopya Doları & Etiyopya Birri: Etiyopya’nın ana para birimidir. Sembolü ETB ve kodu ETB şeklindedir.

● Fiji Doları: Fiji’nin kullandığı para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırt edilmesi açısından FJ$ şeklinde de gösterilmektedir.) ve kodu FJD şeklindedir.

● Guyana Doları: Guyana’nın resmi para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar bazlı para birimlerinden farkının anlaşılabilmesi için GY$ olarak kısaltılmaktadır.) ve kodu GYD şeklindedir.

● Hong Kong Doları: Hong Kong’un resmi para birimidir. Sembolü $ (diğer dolar türlerinden ayırt edilebilmesi için HK$ kısaltmasıyla da gösterilmektedir.) ve kodu HKD şeklindedir.

● Jamaika Doları: Jamaika’da kullanılan para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar bazlı para birimleri arasında ayrım yapabilmek için J$ veya JA$ olarak da yazılmaktadır.) ve kodu JMD şeklindedir.

● Kanada Doları: Kanada’da kullanılan para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar isimli para birimlerinden ayırt etmek için CA$, Can$ veya C$ şeklinde de gösterilmektedir.) ve kodu CAD şeklindedir.

● Liberya Doları: Liberya’nın resmi para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar bazlı para birimleriyle karıştırılmaması için L$ ya da LD$ şeklinde kısaltılmaktadır.) ve kodu LD$ şeklindedir.

● Namibya Doları: Namibya ülkesinin resmi para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar para birimlerinden ayırmak için N$ olarak da kısaltılmaktadır.) ve kodu NAD şeklindedir.

● Singapur Doları: Singapur’un resmi para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar bazlı para birimlerinden ayırmak için S$ olarak da kullanılmaktadır.) ve kodu SGD şeklindedir.

● Solomon Adaları Doları: Solomon Adaları’nda kullanılan resmi para birimidir. Sembolü $ (Dolar temelli para birimlerinden ayırt edilebilmesi için SI$ şeklinde kısaltılmaktadır.) ve kodu SBD şeklindedir.

● Surinam Doları: Surinam’ın resmi para birimidir. Sembolü $ ve kodu SRD şeklindedir.

● Yeni Tayvan Doları: Tayvan’ın resmi para birimidir. Sembolü $ ve kodu TWD’dir.

● Trinidad ve Tobago Doları: Trinidad ve Tobago’nun resmi para birimidir. Sembolü $ (Diğer dolar temelli para birimlerinden ayırt edilebilmesi için TT$ olarak da kullanılmaktadır.) ve kodu TTD şeklindedir.

Doların gücünü anlamak için elbette sadece bu bilgiler yeterli değil. Sıkı bir dolar kuru takibi ile neler başarabileceğini keşfetmek için hadi, birikimlerini değerlendirmenin birbirinden etkili yollarını hemen keşfet!