Anadolu’nun köklü medeniyetlerinden gelen ve dünyanın dört bir yanına uzanan Doğtaş, Antalya’daki toplantısında hem mevcut başarılarını hem de gelecek planlarını masaya yatırdı. Royal Seginus Otel’de gerçekleşen organizasyonun ilk gününde, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin 2025 yılına dair ekonomik öngörülerini paylaştı. İkinci gün ise Radyo-TV programcısı ve oyuncu Yavuz Seçkin’in renk kattığı etkinliklerle devam etti. Bayiler, departman bazlı görüşmeler yaparken, Doğtaş showroom’unda 2025 kreasyonlarını tanıttı.

Toplantının kapanışında düzenlenen gala gecesinde, başarılı bayilere ödüller verildi. Gece, ünlü sanatçı Simge Sağın’ın sahne performansıyla taçlandı.

Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunçman: "Büyümeye Devam Edeceğiz"

Doğtaş Mobilya Genel Müdürü İlhan Tunçman, toplantıda 2024 yılının analizlerini ve 2025 hedeflerini değerlendirdi. Tunçman, şunları söyledi:

"Sürekli yenilenen ve gelişen bir şirket olarak, 2025 yılında geniş ürün portföyümüz ve tarz çeşitliliğimizle yeni kategorilere yöneleceğiz. Yeni kuşakların yaşam tarzını anlayarak trendlere uyum sağlamaya devam edeceğiz. Dijitalleşme ve sosyal medyanın etkin kullanımıyla değişen perakende dinamiklerine ayak uydurarak müşterilerimize eşizsiz bir hizmet deneyimi sunacağız. Yerel kampanyalar ve iş birliklerimizi artırarak, 74 ilde bulunan toplam 264 mağazamızla hedeflerimize ulaşacağız."

Doğtaş Marka ve Ürün Direktörü Çağrı Öztürk: "Büyük Bir Dönüşüm Yaşanıyor"

Doğtaş’ın 2025 vizyonunu değerlendiren Marka ve Ürün Direktörü Çağrı Öztürk, sektörde yaşanan dönüşüme vurgu yaptı:

"Mobilya sektöründe yalnızca tasarım ve üretim değil, tüketici alışkanlıkları ve beklentileri de büyük bir değişim geçiriyor. Doğtaş olarak bu değişimlere her zaman uyum sağlamaya özen gösteriyoruz. Tüketicinin duygularına dokunan bir marka olarak, birlik, beraberlik ve güven duygusunu 2025’te de sürdüreceğiz."

Yapay Zekâ İç Mimari Melis Tanıtıldı

Toplantının öne çıkan yeniliklerinden biri de Doğtaş'ın yapay zekâ destekli iç mimarı Melis oldu. Melis, ilk aşamada Instagram, YouTube ve TikTok üzerinden dekorasyon trendleri ve mobilya seçimleri hakkında bilgilendirici içerikler sunacak. Doğtaş, bu dijital adımla müşterilerine yenilikçi bir iç mimarlık deneyimi yaşatmayı hedefliyor.