Robotik sanayi, yüksek teknolojili ürünler ve eğitici-öğretici projeler üreterek devrim yaratan yeniliklere imza atan, uluslararası ve Türkiye genelinde çok sayıda prestijli ödülün sahibi DOF Robotics inovasyon alanındaki gücünü aldığı yeni ödüller ile tescillemeye devam ediyor. Turkishtime Ar-Ge 2024 Ödülleri’nde, ‘Makine ve Aksamları Sektöründe Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan İlk 10 Şirket’ arasında, 141 milyon 596 bin 472 TL'lik harcama ile beşinci sıraya yerleşmeyi başardı.

DOF Robotics, otonom robot sistemleriyle entegre hareket simülatörleri ve dijital deneyim teknolojileriyle küresel ölçekte dikkat çeken bir teknoloji şirketi olarak, dünyanın 6 kıtasında 60’tan fazla ülkeye ihracat yaparken ABD ve Çin başta olmak üzere, Universal Studios, Marvel ve Warner Bros gibi dünyanın en çok ziyaret edilen tema parklarına ürünler geliştiriyor. Ayrıca Angry Birds, Monster Jam, Transformers ve Smurfs gibi ünlü markalarla da iş birliği yapan şirket, özel efektlerle güçlendirilmiş, sanal gerçekçi ortamlar, içerikler ve oyunlar geliştiriyor.

DOF Robotics olarak kuruluşlarından bugüne kadar şirketlerinin hem yerel hem uluslararası pazarlardaki rekabet güçleri açısından Ar-Ge yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Turkishtime tarafından verilen Ar-Ge Ödülleri ‘Makine ve Aksamları Sektöründe Ar-Ge’ye En Fazla Harcama Yapan İlk 10 Şirket’ arasında yer almamız, inovasyon gücümüzün ve bu alanda yaptığımız yatırımların büyüklüğünün önemli bir göstergesidir. Turkishtime Ar-Ge Ödülleri, Türkiye’nin en yenilikçi şirketlerini öne çıkararak teknoloji yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla aldığımız bu ödül, şirketimiz açısından oldukça değerli olup elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı ayrıca büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedefimiz, geliştireceğimiz yerli teknolojilerle uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmek” diye konuştu.

Tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik robotlar üretecek

Ar-Ge alanında önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Mertcan, şunları söyledi: “Üretim faaliyetleri İSBİ Serbest Bölge’de bulunan 4 bin metrekare kapalı alanda yeni ürün ve proje geliştirmeye yönelik Ar-Ge faaliyetleri kapsamında; konsept geliştirme, test, iş analizi ve ürün geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Ar-Ge’den çıkan yeni projelerin üretilmesi ve gelecekteki üretim planlamalarının yapılabilmesi için 2026 yılından itibaren başlamak üzere İstanbul Hadımköy’de 3 bin metrekare yeni üretim tesisi için kiralama yapıldı. Bu yeni üretim tesisi ile birlikte kapasitenin 3 katına çıkartılması planlanıyor. Gelecek dönemde şirketimiz tarafından geliştirilen AMR (Otonom Mobil Robot) robotunun tarım ve hizmet sektöründe kullanılması amacıyla Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda ilk aşamada; hizmet sektörüne yönelik AMR uygulamalarının geliştirilmesi, ikinci aşamada; tarım robotlarının tarım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmesi sağlanacak. Şirketin satışlarını arttırmak ve daha geniş bir pazar yelpazesine yayılmak için operasyonel kiralama anlaşmaları yaparak müşteri tabanını genişletmeyi planlıyoruz. Operasyonel kiralama modelinin, yeni bir satış kanalı yaratarak satış rakamlarında ve şirket pazar payının arttırılmasında olumlu katkı yaratacağını düşünüyoruz.”

Turquality markası ve Türkiye’de En Hızlı Büyüyen 100 Şirket Arasında

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, devlet destekli markalaşma programı Turquality markası olan şirketin yurt dışı ve yurt içinde kazandığı belli başlı ödüller şöyle: