Patrikhane’den yapılan açıklamaya göre görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması, Orta Doğu’daki Hristiyanların durumu ve Patrikhane’nin “ekümenik” statüsü masaya yatırıldı.

Bartholomeos, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’deki Hristiyanların karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, "Bizi ilgilendiren konuları, Ekümenik Patrikhane’yi, Türkiye’de kalan az sayıdaki Hristiyan’ı, onların karşılaştığı zorlukları, güçlükleri, zulümleri; ama aynı zamanda tüm bunlara rağmen hayatta kaldığımızı ve görevimizi yerine getirmeye devam ettiğimizi konuştuk." dedi.

Heybeliada Ruhban Okulu Gündemde

Patrik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Heybeliada Ruhban Okulu için diyalog başlattığını hatırlatarak, “Milli Eğitim Bakanı’na okulun yerinde incelenmesi talimatı verildi. Diyalog süreci devam ediyor, Eylül 2026’ya kadar ilk öğrencileri kabul etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yunan basını ise Trump’ın, Erdoğan’la yapacağı bir sonraki görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu konusunu gündeme getirmesi için ekibinden hazırlık yapmasını istediğini yazdı. Bu adımın, Patrikhane’nin sadece dini değil, jeopolitik ağırlığının da kabulü anlamına geldiği yorumları yapıldı.

Ukrayna Kilisesi ve Washington Faktörü

Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne verilen bağımsızlık (otosefali) kararını da Trump’a aktardığını söyledi. Rusya ise bu adımı “kanonik ihlal” olarak nitelendiriyor. Moskova yönetimi, kararı Washington’un yönlendirmesiyle alındığını savunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce Bartholomeos’un “ABD’nin etkisiyle hareket ettiğini” ve bu süreçte “maddi motivasyonların” rol oynadığını öne sürmüştü.

Papa’nın Türkiye Ziyareti

Toplantıda, 2026’da İznik’te yapılacak Birinci Konsil’in 1700. yıl dönümü kutlamaları ve Papa Leo’nun Türkiye ziyareti de ele alındı. Bartholomeos, Roma ile yürütülen teolojik diyaloğun başarılı ilerlediğini ve gelecek yıl ortak teoloji komitesinin yeniden toplanacağını duyurdu.

Washington’daki Görüşmeden Sıcak Mesajlar

Bartholomeos, Trump ve ekibinin kendisini “samimi ve saygılı bir atmosferde” karşıladığını belirtti. Görüşmeye Başkan Yardımcısı JD Vance, istihbarat danışmanı Reince Priebus ve bilim danışmanı Michael Kratsios da katıldı.

Patrik, ayrıca Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal’ın ev sahipliğinde düzenlenen davetlere ve Yunanistan Büyükelçisi Ekaterini Nassika’nın onuruna verilen yemeğe de katıldı.