Teslimat töreni Tırsan’ın Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Törene DNT Uluslararası Nakliyat adına Önder Manisalı ile Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç katıldı.

DNT Uluslararası Nakliyat, 25 yıla yakın süredir uluslararası nakliye hizmeti veriyor. 16 Avrupa ülkesine direkt, 25 Avrupa ülkesine ise forwarder hizmeti veren DNT Uluslararası Nakliyat ağırlıklı olarak tekstil, otomotiv ve mobilya taşımacılıkları gerçekleştiriyor. Firmanın 16.000 m2’lik alan üzerine kurulu 3.000 m2’lik depolama alanı ve 1.600 m2’lik idari ofisi bulunuyor.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu “DNT Uluslararası Nakliyat, uzun yıllardır iş birliğimizi sürdürdüğümüz, tecrübesi ve operasyon gücü ile en değerli nakliyecilerimizden biridir. Araçlarımızı ödüllü Ar-Ge Merkezimizde patent şampiyonu mühendis ekiplerimiz tarafından geliştiriliyor; tüm araç olarak ve komponent bazlı olacak şekilde test ediliyor, en yüksek performansı gösterecek şekilde onaylanıyor. DNT Uluslararası Nakliyat da yeni yatırımı ile rekabet gücünü artıracaktır. İş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum, herkes için hayırlı olsun.”

“25 Yıldır , Avrupa’nın 25 Ülkesi’nde En Kaliteli Hizmeti Sunuyoruz”

Gerçekleştirilen yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Önder Manisalı “DNT Uluslararası Nakliyat olarak yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Avrupa rotasında direkt ve forwarder hizmetlerimize sektörün içinden gelen, yetişmiş ekiplerimiz ile devam ediyoruz. Uzun soluklu başarının temelinde de hem müşterilerimiz ile hem de Tırsan gibi iş ortaklarımız ile kurduğumuz güven ve kaliteli hizmet, ürün anlayışı olduğunu düşünüyoruz. Tırsan ile uzun yıllardır devam eden bir iş birliğimiz var. Tırsan araçları operasyonel verimlilik anlamında en verimli yüklemeyi en hızlı şekilde gerçekleştirmemizi sağlıyor. Yatırımlarımız, Tırsan ile olan iş birliğimiz ve müşterilerimize sunduğumuz kaliteli hizmet önümüzdeki yıllarda da kesintisiz şekilde devam edecektir. Hayırlı olsun” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Mamam Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.

T.SCS X+ aracı, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-g-i" vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.950 ve 3.000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor.

Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasisinde standart olarak çinko ve fosfatın yer aldığı kataforez (KTL) kaplama ile pas yürümesine karşı 10 yıl garanti sunar.