Evolog’un Türkiye’de 4’üncü, İstanbul Anadolu Yakası’nda ilk yatırımı olan Orhanlı Lojistik Merkezi; Erenköy Gümrüğü’ne bağlı A Tipi antrepo, izinli gönderici ve alıcı sahaları, 400 kW’lık çatı güneş enerjisi sistemiyle sürdürülebilir ve entegre lojistik hizmeti sunuyor.

EvoLog; İstanbul Hadımköy, İstanbul Çatalca ve Bursa tesislerinden sonra, 15 bin metrekare üzerinde 13 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan Orhanlı Lojistik Merkezini devreye aldı. Almanya Nürnberg, Çekya Prag, Danimarka Herning ve İsveç Boras’taki lojistik merkezleriyle Avrupa lojistik faaliyetlerini destekleyen şirket, bu yeni yatırımla Türkiye ve Avrupa’daki entegre lojistik ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Orhanlı Lojistik Merkezi’nin şirketin Türkiye büyüme stratejisi ve sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçası olduğunun altını çizen EvoLog Kurucu CEO’su Barış Talay yeni yatırımla ilgili açıklamasında “400 kW’lık güneş enerjisi kurulumumuz ve gümrük işlemlerini hızlandıran izinli gönderici ve alıcı sahalarımız ile müşterilerimize hem çevre dostu hem de zaman kazandıran çözümler sunuyoruz. Robotik süreç otomasyonu, yapay zeka tabanlı depo yönetimi ve büyük veri analitiği ile depo operasyonlarımızı verimli hale getiriyoruz. İzinli gönderici ve alıcı yetkilerimizle, ihracat ve ithalat süreçlerini çok daha hızlandırıyoruz.” dedi.

Bu yıl filo, depo ve dijital altyapıya yönelik toplam 75 milyon Euro yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Talay; planladıkları yatırımları hakkında da bilgi verdi. Talay, şu anda inşaatı devam eden İstanbul Çatalca’daki 23 bin m2’lik çevre dostu ve akıllı depoyu 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alacaklarını, ayrıca Danimarka Kopenhag ve Fredericia bölgelerindeki iki yeni yatırım ile şirketin Avrupa’daki e-ticaret lojistik ağını daha da genişletmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Dijitalleşme yatırımlarıyla operasyonlarını güçlendiriyor

EvoLog hem kendi iç süreçleri hem de hizmet verdiği şirketlerin hayatını kolaylaştırmak adına dijitalleşmeye büyük yatırım yapıyor. EvoLog filosundaki araçlar telematik sistemlerle anlık izleniyor, EDI entegrasyonu sayesinde gümrük ile müşteri bilgi akışı otomatikleşiyor. 2023’te devreye alınan robotik süreç otomasyonu, tekrarlayan bürokratik işlemleri saniyeler içinde tamamlayarak insan kaynağını verimli kullanmayı sağlıyor. Büyük veri analitiği ve yapay zekâ tabanlı depo yönetimi ile rota ve yük optimizasyonu yapılırken, blockchain tabanlı projelerle dijitalleşme adımları hızlanıyor. Türkiye’deki depolarda WMS sistemleri yapay zekâ ile destekleniyor; stok yönetimi veri analitiğine dayalı çalışarak maliyet ve karbon salımını azaltıyor.