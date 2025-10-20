Soruşturma, İBB ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak devam ediyor. Yetkililer, Murat Tomruk’un ifadesinin soruşturmanın seyrinde kritik bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Konuyla ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve tüm şüphelilerin ifadelerinin alınacağı vurgulandı.

Bu gelişme, İstanbul’daki belediye ve iş dünyası çevrelerinde yakından takip ediliyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerdeki sonuçları, hem İBB yönetimi hem de ilgili iş insanları için belirleyici olacak.