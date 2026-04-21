Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının Ege ve Doğu Akdeniz’de yetki sahibi olmadığı bölgelerde balıkçılık faaliyetlerine kısıtlamalar getirdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, “Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritalar hukuki sonuç doğurmaz” denildi.

Ayrıca, Yunanistan’ın 6 deniz mili karasularının ötesinde kalan alanlarda aldığı tek taraflı kararların Türkiye açısından “yok hükmünde” olduğu vurgulandı. Türk balıkçılarının uluslararası hukuktan doğan haklarına dikkat çekilen açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik girişimlerin kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Bakanlık, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne ilişkin olarak 7 Aralık 2023 tarihli Atina Bildirgesi’ni hatırlattı. Açıklamada, “Sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi gerektiği yönündeki yapıcı tutumumuzu sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Türkiye, açıklamada ayrıca Yunanistan’a uluslararası hukuka uygun hareket etme ve tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısını yineledi.