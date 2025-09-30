Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 4,3, ithalat yüzde 5,6 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 0,9 arttı, ithalat yüzde 2,2 azaldı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ağustos ayında yüzde 0,9 artarak 20 milyar 114 milyon dolardan, 20 milyar 301 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,2 azalarak 20 milyar 405 milyon dolardan, 19 milyar 963 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ağustos ayında 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 0,6 azalarak 40 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,7 oldu.

Dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 15,8 azaldı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalarak 5 milyar 4 milyon dolardan, 4 milyar 211 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ağustos ayında yüzde 81,5 iken, 2025 Ağustos ayında yüzde 83,8'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 9,7 arttı

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,7 artarak 54 milyar 813 milyon dolardan, 60 milyar 140 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 75,7 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,7'ye geriledi.

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 68,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzde 68,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,5 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 68,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,4 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat ve ithalat sırasıyla yüzde 5,4, yüzde 4,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,9 artarken, ithalat yüzde 3,5 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,2'dir. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5'tir. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7'dir.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,4'tür. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,0'dır. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,2'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ağustos ayında 19 milyar 556 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Ağustos ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 19 milyar 556 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 azalarak 24 milyar 608 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 7,3 azalarak 5 milyar 450 milyon dolardan, 5 milyar 52 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ağustos ayında yüzde 78,4 iken, 2025 Ağustos ayında yüzde 79,5'e yükseldi.

İhracat 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 161 milyar 509 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 161 milyar 509 milyon dolar, ithalat yüzde 6,2 artarak 222 milyar 767 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 10,4 artarak 55 milyar 466 milyon dolardan, 61 milyar 257 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 73,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 72,5'e geriledi.