Buna göre, H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,16 artış gösterdi. Yıllık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 42,09 olarak kaydedildi.

Sektör bazında değerlendirildiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık artış yüzde 28,91 olurken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62 seviyesinde gerçekleşti. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 41,54 artış görüldü.

Aylık değişimler de dikkat çekti. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91 artış gözlenirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17 artış kaydedildi.

TÜİK’in verileri, hizmet sektöründe fiyatların hem aylık hem de yıllık bazda yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Ekonomistler, bu artışların maliyetlerin hizmet fiyatlarına yansıdığını ve sektör genelinde fiyat istikrarı üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.