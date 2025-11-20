TBB’nin açıklamasına göre, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 187.981 oldu. Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 931 kişi, geçen yılın aynı dönemine göre ise 585 kişi azaldı. Mevduat bankalarında çalışan sayısı geçen yıla göre 695 kişi azalırken, kalkınma ve yatırım bankalarında 110 kişi arttı.

Çalışan Profili ve Eğitim Durumu

Bankacılık sektöründe çalışanların %51,3’ü kadın, %48,7’si erkek. Eğitim seviyesine bakıldığında ise, çalışanların %81’i yükseköğretim mezunu, %10’u yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamış durumda. Orta öğretim mezunlarının oranı ise %9.

Yaş gruplarına göre dağılımda, çalışanların %45’i 36-45 yaş aralığında, %37’si 26-35 yaş aralığında bulunuyor.

Şube Sayısında Düşüş

Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’deki bankaların toplam şube sayısı 9.259 oldu. Bir önceki çeyreğe göre şube sayısı 65, bir önceki yıla göre ise 200 azaldı. TBB, şube sayısındaki azalışı mobil ve dijital bankacılığın yaygınlaşması ve bazı hizmetlerin destek kuruluşlardan alınmasına bağlıyor.

Yoğunluk Oranları

2025 Eylül verilerine göre, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 219, 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 10,8 olarak kaydedildi. Bu oranlar, bankacılık sektöründe dijitalleşmenin ve şube dışı hizmet kanallarının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Bankacılık sektörü uzmanları, önümüzdeki dönemde dijital kanalların kullanımının artmasının, şube ve personel sayısını etkilemeye devam edeceğini öngörüyor.