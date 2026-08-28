Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Didim Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Müzelik Sohbetler', 29 Ağustos'ta Didim Kazı Evi'nde tarih ve arkeoloji üzerine özel bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

'Arkeolojinin İdeolojisi' başlıklı söyleşide, arkeolojinin geçmişi ele alış biçiminden Anadolu'nun kadim geçmişine ve Didim'in tarihi mirasına uzanan farklı başlıklar değerlendirilecek. Söyleşide Prof. Dr. Murat Çekilmez, Prof. Dr. Berfin Tepe, Prof. Dr. Harun Tepe, Araştırma Görevlisi Hakan Aycan ve Müze Müdürü Baran Aydın konuşmacı olarak yer alacak. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Sanat Tarihçisi Arife Aslan üstlenecek. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşi, tarih ve arkeolojinin farklı yönleri üzerine düşünmek ve geçmişin izlerine yakından bakmak isteyenlere farklı bir perspektif sunacak. Didim Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek 'Müzelik Sohbetler', 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de Didim Kazı Evi'nde düzenlenecek.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasının önemine dikkat çekerek, 'Didim, binlerce yıllık tarihiyle geçmişten bugüne uzanan çok kıymetli bir kültürel mirasa sahip. Bu mirası anlamak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğu. Tarih ve arkeoloji üzerine gerçekleştirilen bu tür buluşmaların, sahip olduğumuz değerleri daha yakından tanımamıza ve geçmişimize farklı açılardan bakmamıza katkı sunduğuna inanıyorum. Tüm halkımızı Müzelik Sohbetler'e davet ediyorum' diye konuştu.