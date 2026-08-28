Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'da yapımı devam eden 600 kişilik Kongre ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği projenin kaba inşaatının yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten Büyükkılıç, merkezin Yahyalı'nın kültür, sanat ve sosyal hayatına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Yahyalı'da bir dizi temas ve incelemede bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte yapımı devam eden Yahyalı Kongre ve Kültür Merkezi'ni inceleyen Büyükkılıç, ilçeye kazandırılacak yatırım hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve 600 kişi kapasiteli olarak planlanan Kongre ve Kültür Merkezi'nin; tiyatro, sinema, kongre ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

'Yahyalı'ya Çok Yakışacak'

İnşaat alanında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, projenin Yahyalı'nın önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Yahyalı'nın kültür ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak merkezin çok amaçlı olarak hizmet vermesinin planlandığını kaydeden Büyükkılıç, 'Şu anda çok amaçlı, bir bakıma kültür merkezi olan; hem tiyatro hem sinema hem de diğer etkinlikler için ilçenin önemli bir ihtiyacını giderecek çalışmaya beraber imza atıyoruz. İnşallah inşaatının kabası yılsonuna bitecek. Daha sonra ince işlerini ihale edip onu da yapacağız. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yapılacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun' dedi.

'Yahyalı'nın Önemli Bir İhtiyacını Karşılayacak'

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de Başkan Büyükkılıç'a ilçeye kazandırılan hizmetler ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Yahyalı'ya yönelik yatırımlarına dikkat çeken Öztürk, Büyükkılıç'ın ilçeye her alanda destek verdiğini belirterek, 'Sayın Başkanımız, öncelikle Yahyalı'mıza şerefler verdiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemize yaptığınız hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Hangi hizmetlerinizden bahsedeceğimizi şaşırıyoruz. O kadar hizmetler var ki; hem Kapuzbaşı'na hem Derebağ şelalelerine giden turizm yolumuzda ve tüm konularda bir ağabeylik şefkatiyle yardımcı oluyorsunuz' dedi.

Kongre ve Kültür Merkezi yatırımının özellikle gençler açısından önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, 'Burada 600 kişilik kongre merkezimizi Büyükşehir'imiz ihale ettiler. Başta zatıâliniz olmak üzere tüm bürokratlarınıza yürekten teşekkür ediyorum. İlçemizde etkinlik yapılacağı zaman 36 bin nüfuslu ilçede gençlerimiz mahrumdu. Sayenizde ilçemiz bu hizmete kavuşmuş olacak. Yahyalı'ya olan muhabbetinizi, hizmetinizi biliyoruz. Size de şükran borçluyuz. Sizlere dua ediyoruz, Rabbim başımızdan eksik etmesin' ifadelerini kullandı.

Yahyalı'da Esnaf ve Hemşehrilerle Buluştu

Başkan Büyükkılıç, yatırım incelemesinin yanı sıra Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin'i ziyaret etti. Ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ile birlikte ilçe esnafını ziyaret eden Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Yahyalılı hemşehrilerinin samimi ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, ilçenin gönül insanlarıyla bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Büyükkılıç'ın Yahyalı ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç ile Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan da eşlik etti.