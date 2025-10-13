Şirketin temel değerleri olan “Hız, Tutku, Yapabilirim ve İlk Seferde Doğru İş”i en iyi şekilde temsil eden yüksek performanslı “Süperstarlar”ı onurlandırmak amacıyla organize edilen dört günlük etkinlik, başarı hikayeleriyle dolu ilham verici anlara sahne oldu.

13 Ekim 2025: DHL Express’in insan odaklı yaklaşımının, sürdürülebilir kurumsal kültürünün ve takdir geleneğinin önemli bir parçası olan “Yılın Çalışanı” buluşması, “Interstellar” temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Avrupa ve Afrika ülkelerinden 400’den fazla DHL Express çalışanı ile üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği etkinlik, DHL’in çalışanlarını değerli görme ve çalışan odaklı kültür vizyonunu yansıttı. Yüksek performans gösteren ekip üyelerini ödüllendiren “Yılın Çalışanı” programı, şirketin değerler kültürünü güçlendirirken çalışan motivasyonunu da artırıyor.

DHL’s Got Heart girişimi, çalışanların gönüllü olarak toplum için değer yarattığı projeleri ön plana çıkarıyor. Etkinlik sırasında DHL’s Got Heart kapsamında kayda değer başarı gösteren çalışanlar da ödüllendirildi. 2017 yılında “İyilik için birlikte hareket etmek” anlayışıyla başlatılan DHL’s Got Heart, küçük iyiliklerden büyük ölçekli sosyal sorumluluk projelerine kadar dünyanın dört bir yanında gönüllü çabalarla hayatlara dokunuyor ve anlamlı farklar yaratıyor. Her yıl pek çok çalışan, ilham verici hikayeleriyle programa başvuruyor. DHL Express, çalışanlarının gerçekleştirdiği her gönüllü faaliyete karşılık, ilgili sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunarak bu çabaları destekliyor. Bölgesel kazanan olarak seçilen gönüllüler, “Yılın Çalışanı” Ödül Töreni’nde sahnede onurlandırılıyor ve destekledikleri STK’lara ek bağışlar yapılıyor.

Dört günlük etkinlik boyunca, DHL Express çalışanları; wellbeing aktivitelerine, İstanbul kültür turuna, geleneksel yemek turuna ve mozaik lamba atölyesine katıldı. Çalışanlar ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol aldı. DHL Express Global CEO’su John Pearson’ın İstanbul’daki kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine bizzat katılımı, yönetim kararlılığının güçlü bir göstergesi oldu. Dezavantajlı gruplar için bisiklet ve tekerlekli sandalye montajına aktif olarak katılan Pearson, bu aktivitiye katılımıyla şirketin “İnsanları Birleştirmek, Yaşamları İyileştirmek” misyonunu bizzat pekiştirerek liderliğin hem çalışanlara hem de topluluklara ilham verdiğini ortaya koydu.