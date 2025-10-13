Alternatif Bank “engelsiz bankacılık” yaklaşımıyla, bankacılık hizmetlerine herkesin eşit şekilde ve kolaylıkla erişebileceği çalışmalarını sürdürürken, bu alandaki katılımcılığı artırmak ve yaratıcı fikirleri hayata geçirmek adına da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Banka bu kapsamda Microsoft Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Engelsiz Bankacılık Hackathonu' ile gençlerin yaratıcı fikirleriyle bankacılık hizmetlerini herkes için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Hackathon etkinliği, Microsoft Türkiye iş birliğiyle 23-24 Ekim tarihlerinde, Microsoft İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Microsoft Azure platformu üzerinde yapay zeka çözümleri geliştirirken, Alternatif Bank ve Microsoft ekiplerinden mentorluk desteği alacak.

“Gençlerin enerjisi ve yaratıcı bakış açısıyla Engelsiz Bankacılığa yön vereceğiz”

Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Vatansever, hackathon hakkında şunları söyledi:

“Gençlerin toplumsal konulara duyarlılığı ve yenilikçi bakış açıları, finansal erişimi güçlendirme hedefimize değerli katkılar sunacağına inanıyoruz. Microsoft Türkiye iş birliğiyle düzenleyeceğimiz hackathonda, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlarla bir araya gelerek, Engelsiz Bankacılığın geleceğini birlikte tasarlamayı amaçlıyoruz. Bu hackathon, dijitalleşme stratejimizi bir kez daha vurgularken, engelli bireylerin günlük bankacılık deneyimlerini kolaylaştıracak, hayatı pratikleştirecek yenilikçi çözümler geliştirilmesine destek olacak. Alternatif Bank olarak, engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz attığımız adımların sektörümüze, kurumlara, belediyelere yansıması, çoğalması ve ülkemize örnek olması”.

Etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından ve D&I’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner ise, “Engelli bireylerin sosyal, çalışma ve eğitim hayatını yapay zekanın gücüyle geliştirmek ve iyileştirmek Microsoft için son derece önemli bir konu başlığı, çünkü biliyoruz ki ürettiğimiz teknolojiler, ancak kapsayıcı olduğu oranda değerli. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına birçok lider kurumla bir araya gelerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapay zeka temelli ortak projeler geliştiriyoruz. ‘Engelsiz Bankacılık Hackathonu’ da böyle bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı” dedi.

Katılımcılara toplam 180 bin TL ödül!

Teknoloji, yaratıcılık ve sosyal faydayı birleştiren ve teması ‘erişilebilirlik’ olan bu hackathonda katılımcılar, bankacılık ürünleri ve hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, engelli bireylerin günlük bankacılık deneyimlerini daha verimli hale getirecek yenilikçi çözümler geliştirecekler. Türkiye’de tüm üniversite öğrencilerine (ön lisans, lisans, yüksek lisans) açık olan hackathonda ekipler en az 2 en fazla 5 kişi olacak şekilde yarışabilecek.

Hackathonda dereceye girmeyi başaran gruplar, Alternatif Bank tarafından verilecek para ödüllerinin sahibi olacak; birinci olan grup 100.000 TL, ikinci grup 50.000 TL ve üçüncü grup ise 30.000 TL’lik büyük ödülü evine götürecek. Başvurular 15 Ekim tarihine kadar https://coderspace.io/etkinlikler/alternatif-bank-microsoft-engelsiz-bankacilik-hackathonu/ web sitesi üzerinden yapılabilecek.