Hoşköy sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye, Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den toplam 14 uçurtma sanatçısı gösteri sundu. Balina, köpek balığı, ahtapot, kurbağa ve yengeç gibi dev hayvan figürlerinden oluşan uçurtmalar, rüzgarla birlikte gökyüzünde süzülerek festivale katılanların ilgisini çekti.

Rengârenk görüntülere sahne olan şenlikte özellikle çocuklar, dev uçurtmalarla hatıra fotoğrafı çektirmek için sahilde uzun süre vakit geçirdi. Etkinlik boyunca ziyaretçiler hem uçurtma gösterilerini izledi hem de festival atmosferinin keyfini çıkardı.

Festival kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın iz takip köpeği Mercekde sergilediği gösteriyle beğeni topladı. Uçurtmaların önünde gerçekleştirdiğiperformans, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Gün boyu devam eden gösterilerle renklenen Uluslararası Uçurtma Şenliği, yarın gerçekleştirilecek son etkinliklerin ardından sona erecek.