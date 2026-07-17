Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy İlçe Teşkilatı'nda görevden alınan ilçe başkanı Sedat Çolak ve yönetimi parti binasını boşalttı. Parti binası kira kontratının görevden alınan ilçe başkanı Sedat Çolak'ın adına olması sebebiyle parti eşyaları içeride bırakıldı ve dükkan sahibi de bir yazı paylaşarak hiçbir şekilde binanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullanımına sunulmayacağı kaydedildi. Göreve atanan İlçe Başkanı Şahin Yılmaz, parti binasına gelerek incelemelerde bulundu. Görevden alınan Sedat Çolak'ı sert sözlerle eleştiren Yılmaz, 'Şovmenlik' ve 'Ucuz kahramanlık' sözleriyle yapılan davranışı eleştirdi.

'Bu nasıl vandallık'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevine atanan Mehmet Şahin Yılmaz, parti binasının tabelasının indirilmesi ve bina içerisindeki eşyaların gece saatlerinde toplanmasına sert tepki gösterdi. Yılmaz; 'Öncelikle gecenin bu saatinde olağanüstü bir durumla sizin de karşı karşıya kalmanızdan dolayı özür diliyorum sizden. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasını indirmeye hiçbir gücün yetmediğini biliyoruz. Ancak geçen yıl bu meydanlarda omuz omuza birlikte mücadele ettiğimiz, bu göreve gelmesi için destek verdiğimiz bu şahıs, düşmanın bile indiremediği bugün Atatürk'ün partisinin tabelasını indirmiş, bayrağını indirmiş, bu nasıl Cumhuriyet Halk Partililik. Bu nasıl bir anlayış. Bu nasıl vandallık. Gece gece yangından mal mı kaçırıyorsunuz. Bunlar kimin ekmeğine yağ sürüyor. Bu süreçten hiç kimse memnun değildir. Biz kendisiyle dialog kanallarını açtık. Devir teslim töreni için dialoglara girdik. Partimize yakışır şekilde siyasi olgunlukla partimizi teslim almak istedik' dedi.