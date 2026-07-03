Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da Valiliği ziyaret ederek, koordinasyon toplantısına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Tekirdağ'a geldi. İlk olarak Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Vali Recep Soytürk tarafından karşılandı. Valilikte düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Uraloğlu, kentte yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Valilik programının ardından Rüstem Paşa Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Uraloğlu, daha sonra çarşı esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Uraloğlu, talep ve önerilerini dinledi.

Bakan Uraloğlu'na programları boyunca Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile Tekirdağ milletvekilleri eşlik etti.