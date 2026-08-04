Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, polis ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve elde edilecek deliller doğrultusunda genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve süreçle ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Soruşturmanın sonucunda adli makamların vereceği kararın bekleneceği vurgulandı.