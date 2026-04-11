Gerçekleşen 1 milyar TL’lik sermaye artışıyla toplam 2,3 milyar TL ödenmiş sermayeye ulaşan Destek Yatırım, aracı kurumlar arasında bu alanda lider konuma yükseldi.

Bu stratejik adım; büyüyen müşteri portföyü, artan işlem hacmi ve genişleyen faaliyet alanlarının desteklenmesi açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Güçlenen sermaye yapısı sayesinde şirket, operasyonel kapasitesini ve rekabet gücünü daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Destek Yatırım, bu sermaye artışıyla birlikte yalnızca finansal gücünü pekiştirmekle kalmayıp; ürün ve hizmet çeşitliliğini artırma, dijital altyapı yatırımlarını hızlandırma ve daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşma hedeflerine de güçlü bir ivme kazandırıyor.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Özgür İlke Yerlikaya, sermaye artışına ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Gerçekleştirdiğimiz bu sermaye artışı, yalnızca finansal yapımızı güçlendiren bir adım değil; aynı zamanda büyüme stratejimizin ve yatırımcıya daha yüksek değer sunma kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Artan işlem hacmimiz ve genişleyen müşteri tabanımız doğrultusunda, bu adımı uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefimizin kritik bir eşiği olarak görüyoruz.

Güçlenen sermaye yapımızla birlikte, yatırımcılarımıza sunduğumuz ürün ve hizmetleri daha da zenginleştirirken, teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımızı hızlandırmaya devam edeceğiz.”

Geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyet gösteren Destek Yatırım, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektörde fark yaratacak projeler geliştirmeye ve finansal hareketliliğin yoğunlaştığı bölgelerde büyüme stratejisini sürdürmeye devam ediyor.