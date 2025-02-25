0-0 sona eren mücadelede görev yapan Vincic'in, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 10 bin euro (yaklaşık 340 bin TL) ücret alacağı iddia edildi.

Yabancı Hakeme Rekor Ücret, Yerli Hakemler Geride Kaldı

Slavko Vincic’e ödenen bu yüksek ücret, Türk hakemlerin aldığı maaşlarla kıyaslandığında büyük bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Türkiye’de Süper Lig’de düdük çalan elit kategori hakemler maç başına yaklaşık 25 bin TL kazanırken, yabancı hakemlerin aldığı ücretin neredeyse 14 kat fazla olması tepkilere neden oldu.

Türk Hakemler Değer Görmüyor mu?

TFF’nin, hakem kararları ve eleştiriler nedeniyle önemli maçlara yabancı hakem atama politikasına yönelmesi, yerli hakemlerin gelişimine engel teşkil ederken, aynı zamanda verilen ücret farkı da adaletsiz bir tabloyu gözler önüne seriyor. Yıllardır Süper Lig’de düdük çalan tecrübeli hakemler, düşük maaşlarla mücadele ederken, yurt dışından getirilen hakemlere böylesine yüksek ücret ödenmesi hakem camiasında da rahatsızlık yaratıyor.

Sistem Değişmeli!

Türk hakemlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirten futbol yorumcuları, yabancı hakemlere ödenen astronomik rakamların, yerli hakemlerin motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. TFF’nin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, adil bir hakemlik sistemi için yerli hakemlerin de maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.