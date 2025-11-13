Kent merkezine sadece 15 kilometre mesafedeki Deremumlu-Fakıbeyli mevkiinde inşa edilen havalimanı, yüzde 50 fiziki ilerleme kaydetmiş durumda. 450 bin metrekarelik alanda yükselen havalimanının 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Terminal ve Pist Detayları

Şantiye şefi Selahattin Kabaoğlu, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Terminal binası 3 katlı ve toplam taban alanı 15 bin metrekare, kapalı alan ise 32 bin metrekare.

Kule binası hariç diğer binaların kaba inşaatları tamamlandı; sıva ve mekanik-elektrik çalışmalar devam ediyor.

Havalimanının yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor.

İç ve dış hatlar tek terminal binasında toplanacak.

600 araçlık otopark ve 2 bin 600 metre uzunluğunda pist ile 120x300 metre apronu hizmete hazır olacak.

Ekonomiye ve Turizme Katkı

Yozgat Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle birlikte başta Yozgat olmak üzere çevre illerin ekonomik, turistik ve sosyal kalkınmasının hız kazanması bekleniyor. Bölgeye uluslararası standartlarda ulaşım imkanı sağlayacak havalimanı, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra iş dünyası için de önemli bir avantaj sunacak.

Yozgat Havalimanı, bölgeye yatırım ve istihdam anlamında da ciddi katkılar sağlayarak, kentin ve çevresinin cazibesini artıracak önemli bir altyapı projesi olarak öne çıkıyor.