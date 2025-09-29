Marmara, Balıkesir ve son olarak Kütahya’daki depremleri önceden büyüklükleriyle birlikte nokta atışı tahmin eden Üşümezsoy, Simav için 6.5 büyüklüğünde bir deprem riskine dikkat çekti.

Üşümezsoy, Simav fayının iki parçalı bir yapıdan oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Simav şehrinin altında bir fay düzlemi var. Dünkü deprem, bu fayın kilitli bölümünün kenarlarında meydana gelen bir yırtılmadır. Elinizi yapıştırıp kenarlardan kopardığınızda önce kenarlar kırılır, ana kırılma ise en son olur. Şu anda yaşadığımız bu küçük yırtılmalar, asıl büyük kırılmanın habercisi.”

Üşümezsoy, fayın 25-30 kilometrelik segmentlerden oluştuğunu ve her birinin 6.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini vurguladı. “İki fay birden kırılırsa 6.7’ye kadar çıkabilir. 1970 Alaşehir depremi de bu mekanizmayla 6.7-6.8 büyüklüğünde gerçekleşmişti” dedi.

Yerbilimci, bu uyarıyı yaklaşık bir buçuk yıldır dile getirdiğini hatırlatarak “Simav’da ve Sındırgı’da risk var” demiştim sözlerini yineledi.

Bölgedeki sarsıntıların bir zincirin halkaları gibi birbirini takip ettiğini söyleyen Üşümezsoy, 2011’deki 5.9’luk depremi hatırlatarak “Jeolojik zaman açısından 2011 ile 2025 arası çok uzun bir süre değil. Bu son depremler, fayın büyük kırılmaya hazırlandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Deprem tahminleriyle sık sık gündeme gelen Üşümezsoy’un açıklamaları, Simav ve çevresinde yaşayan vatandaşların endişesini artırırken, uzmanlar bölgedeki yapı stoğunun gözden geçirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.