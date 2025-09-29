Özel sektördeki kariyerini bırakarak kendi işini kuran Ciminli, hem hayalini gerçekleştirdi hem de 10 kadına istihdam sağladı.

Her sabah 04.30’da mesaiye başlayan Ciminli, seradaki ürünlerine “çocuk gibi” baktığını ifade etti. Seracılık serüveninin hayatındaki en önemli dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ciminli, “Özel sektörden ayrılarak kendi işimi kurmaya karar verdim. Devletin tarım desteklerini duyunca başvurdum ve sera sahibi oldum. Beş yıldır domates üretiyoruz, salça yapıyoruz ve ürünlerimizi pazara sunuyoruz. Ürettiklerimizin sofralara ulaşması en büyük mutluluğum.” dedi.

Ciminli, Erzincan Valiliği tarafından oluşturulan sera üssünde 3 dönümlük ek sera daha aldığını belirterek üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından Zeynep Ciminli’nin hikâyesini paylaşarak tebrik etti. Vali Aydoğdu, “Zeynep Ciminli, Erzincan’ın bereketli topraklarında bir hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Devlet desteğiyle kurduğu serada her fideye sevgiyle dokunarak toprağın gücünü üretime dönüştürüyor.” ifadelerini kullandı.