Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Antakya ilçesinde gerçekleşen "Asrın İnşası" programına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı. 11 ilde etkisini hissettiren asrın felaketinin ülke genelinde 150 milyar dolar ekonomik kayba neden olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hem çok şiddetliydi hem de çok geniş bir coğrafyayı etkiledi. Ve haklı olarak insanlık tarihine ’asrın felaketi’ olarak geçti. Düşünün, sadece bir gecede 14 milyon insanımızın hayatı değişti. 108 bin kilometrekarelik alanda, 7’si büyükşehrimiz 11 ilimizde hayat durdu. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki bu alan, 100’den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyüktür. Bu devasa alanda 50 binden fazla canımızı toprağa verdik, milyonlarca insanımız evini kaybetti. Bu büyük felaket, sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de derin yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Sadece evlerimiz yıkılmadı; enerji hatlarımızdan havalimanlarımıza, köprülerimizden su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisimiz ağır hasar aldı. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı. O günden bu yana deprem bölgesi Türkiye’nin en önemli ve en öncelikli meselesi oldu" dedi.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları ‘asrın inşası’ olarak isimlendirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Deprem bölgesi Türkiye’nin kalbidir, geleceğidir. Çünkü her beş çocuğumuzdan biri bu topraklarda dünyaya gözlerini açıyor. Çalışan nüfusumuzun yüzde 13’ü buralarda istihdama katılıyor. İhracatımızın yüzde 8,6’sı, ithalatımızın yüzde 6’sı yine bu illerimizde gerçekleşiyor. İşte tam da bu nedenle biz ‘deprem bölgesinin dirilişi, Türkiye’nin istikbal meselesidir’ diyoruz. Bu anlayışla bir yandan deprem bölgesinde 11 ilimizde afetin izlerini siliyor, bir yandan da bu acılar bir daha yaşanmasın diye 81 ilimizin tamamında yapı stokumuzu yeniliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı dirençli şehirlerin yüzyılına dönüştürüyoruz. Dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeniden yapım sürecine ’asrın inşası’ diyoruz. Bugün devletimizin tüm kurumları seferberlik ruhuyla, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyor" diye konuştu.

"Hükümet olarak deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için bugüne kadar 75 milyar doları aşan bir yatırım yaptık"

Deprem bölgesinin ayağa kalkması için ilk günden bugüne kadar 75 milyar doları aşan bir yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, "Aslında depremin olduğu ilk andan itibaren bir seferberlik ilan ettik. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden kurtulan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için aşevlerini, geçici barınma alanlarını kurduk. Bir yandan da kalıcı konutlar için çalışmalarımıza başladık. Depremin 15 gün sonrasında ilk konutlarımızın yapımını başlattık, 45. günde ilk temellerimizi attık. Bu çerçevede hükümet olarak deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için bugüne kadar 75 milyar doları aşan bir yatırım yaptık. Ekonomiden sanayiye, tarımdan ticarete, altyapıdan sosyal projelere kadar her alanda bölgeyi yeniden canlandırmak için çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 11 ilimizde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz arı gibi çalışıyor. Bugün Türkiye, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut inşa eden bir ülkedir. Elde ettiğimiz bu hızla asrın inşa seferberliğinde sona yaklaşmış, son düzlüğe girmiş durumdayız" dedi.

"Yapılması gereken konutlarımızın yüzde 70’ini tamamladık, her üç hak sahibi vatandaşımızdan 2’si evine kavuştu"

Yıl sonuna kadar 453 bin konutun tamamının hak sahibi vatandaşlara teslim edilmiş olacağını belirten Bakan Kurum, "Bu azimle 6 Eylül’de toplamda 304 bin 836 bağımsız bölümü tüm sosyal donatılarıyla, parkları, bahçeleriyle birlikte afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Yapılması gereken konutlarımızın yüzde 70’ini tamamladık. Her üç hak sahibi vatandaşımızdan 2’si evine kavuştu. İnşallah önümüzdeki hafta da, 15 Kasım’da 350 bininci yuvamızı hak sahiplerimize verecek, yıl bitmeden 453 bin konutumuzun tamamını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" dedi.