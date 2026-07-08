Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere yönelik sürdürdüğü 'Yeni Doğan Yardımı' projesinde 14. dönem ödemeleri hesaplara aktarıldı. Projeyle, bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 14,5 milyon TL destek sağlanırken, 15. dönem başvuruları da eş zamanlı olarak açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Yeni Doğan Yardımı Projesi kapsamında 14. dönem ödemelerini hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırdı. Proje kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan toplam destek yaklaşık 14,5 milyon TL'ye ulaşırken, 15. dönem başvuruları da eş zamanlı olarak başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde yürütülen proje ile dar gelirli ailelerin yeni doğan bebekleri için oluşan ekonomik yükün hafifletilmesi hedefleniyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından iki yıldır sürdürülen uygulama kapsamında başvuruları onaylanan annelerin sosyal destek kartlarına (Horoz Kart) 9 bin TL yeni doğan desteği tanımlandı. Son ödemeyle birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar sağladığı toplam destek tutarı yaklaşık 14,5 milyon TL oldu.

Çavuşoğlu: 'Ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana önceliğimiz çocuklarımız, annelerimiz ve dar gelirli ailelerimiz oldu. Yeni doğan desteğimizle ailelerimizin en mutlu, ancak aynı zamanda en masraflı dönemlerinde yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Denizli'de hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın güçlendiği bir kent oluşturmak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Yeni dönem başvuruları devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni doğan yardımı için 15. dönem başvurularını almaya başladı. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, https://cbs.denizli.bel.tr/yenidogan/ adresi veya www.denizli.bel.tr internet sitesindeki 'Başvurular' sekmesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.