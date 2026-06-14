Niğde Belediyesi; gerçekleştirilen LGS sınavına giren öğrenciler için kırtasiye seti, okul bahçelerinde heyecanla bekleyen veliler için ise simit ve içecek ikramında bulundu.

Dün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter döken öğrenciler ve onları okul çevrelerinde heyecanla bekleyen aileleri için Niğde Belediyesi anlamlı bir destek çalışmasına imza attı. Sınav günü sabahın erken saatlerinden itibaren harekete geçen belediye ekipleri, sınav merkezlerinin önünde yerini aldı. Sınav öncesinde öğrencilerin heyecanını paylaşmak ve onlara destek olmak amacıyla, içerisinde kalem ve silgi bulunan kırtasiye setleri dağıtıldı. Sınav esnasında dışarıda çocuklarını sabırsızlıkla bekleyen ve en az onlar kadar heyecanlı olan veliler de unutulmadı. Belediye ekipleri, okul bahçelerinde bekleyen ailelere ve öğrencilere simit ile içecek ikramında bulunarak moral verdi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir; hazırlanan setlerin içerisine bıraktığı notla öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Özdemir: 'Geleceğimizin güvencesi, göz bebeğimiz çocuklarımız'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, öğrencilere ulaştırılan sınav setlerinin üzerine bıraktığı notla gençlere olan inancını ve desteğini şu sözlerle ifade etti: 'Geleceğimizin güvencesi, göz bebeğimiz, sevgili çocuklarımız. 2026 LGS'de sizlere başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin'