Şeref ÖZATA

Kadim medeniyetlerin beşiği Anadolu’da bir tâbir vardır… “Aslan Düştüğü yerden kalkar” diye. Anadolu insanı, 7’den 70’e zor zamanlarda bu sözü nasihat olarak çok kullanır. “Hadi aslanım!” diye başlanır ve ardından “Kendi küllerinden yeniden doğmak zamanı!” denir. Bu sözler hemen hemen her yetişkinin dilinden düşmez. Çünkü bu nasihatın köklerinde Doğu mitolojisi ve Zümrüdüanka kuşu efsanelerinin hikâyesi yer almıştır.

Efsaneye göre Zümrüdüanka kuşu; bilgi ağacının dallarında yaşar. Bu kuşun diğer özelliği; gözyaşlarının şifalı olması… Yanarak kül olmak suretiyle ölmesi ve sonra kendi küllerinden yeniden doğmasıdır. Anadolu toprakları bin yıllık Türk yurdu olarak tabiat üstü olayları çok yaşamış, fakat inançlı halkı her defasında küllerinden yeniden doğmuştur. Bu necip millet binlerce defa felaketlere uğramış, yine düştüğü yerden kalkmasını bilmiştir. Her uyanış, her yeni doğuş, Türk mitoloji tarihinde de diriliş olarak adlandırılmıştır. Bin yıllık Türk tarihi boyunca bir çok defa aslan düştüğü yerden yeniden kalkmış ve dirilmiştir. 100 yıl öncesine bakalım…

Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkan Batılı itilaf devletleri Anadolu’nun bir çok bölgesini işgal etmişti. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasından sonra yeni bir diriliş hikâyesi yazılmaya başlamıştı. Bu dönemde işgal edilen yörelerde, mesela Gaziantep’te (Karayılan), Kahramanmaraş’ta (Sütçü İmam), Batı Anadolu’da (Çerkez Ethem), Kastamonu’da (Şerife Bacı), Erzurum’da (Nene Hatun), Karadeniz’de (Topal Osman) gibi bir çok vatansever isimler işgal karşısında direnişin isimleri olmuştu. Düşmanı bozguna uğratan Gazi Mustafa Kemal İstanbul işgal edilince “Geldikleri gibi giderler” demişti.

1932 Erzincan ve 1999 Gölcük depremleri doğal afetler arasında en çok hatırladığımız acılı günlerdi. Bu ağır acılı felaket günlerinin yaraları sarıldı. Tarihin yaprakları 6 Şubat 2023 gecesi saat 04.17’yi gösterirken Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ve 9 saat sonra da Elbistan merkezli 2 ayrı depremden tam 11 ilimiz büyük ölçüde yıkıma uğradı. Türkiye’nin tarım ve sanayi merkezleri Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis ve Hatay’da acımız büyük oldu. Önce 7.7 ardından 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası ölen vatandaşlarımızın sayısı 43 bin 556’ya ulaşırken afetten 13.5 milyon insanımız etkilendi. Yıkım da büyük… Acımız da büyük… Şimdi devlet - millet el ele, bu acıları birlikte paylaşacak, yaraları birlikte saracağız.

Dolayısıyla Ekovitin Mart sayımızı “Yüzyılın Seferberliği” başlığı ile çok geniş bir araştırma dosyamızla okuyucularımıza ulaştırıyoruz. Her diriliş bir değişimdir. Tek yürek oldu. Fay hattından uzak sağlam zeminlerde ilk etapta bir yılda bitecek 200 bin konutun yapımı için seferberlik başlatıldı. Önümüzdeki kısa bir süre içinde başta Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay olmak üzere 11 ilimizde büyük bir değişimin yaşandığına şahitlik edeceğiz.

Bayrak değişimi

Değerli Ekovitrin Dostları, Kamuran Abacıoğlu, Bilal Koçak ve ben (Şeref Özata) meslekte 44’üncü yılımızı geride bırakıyoruz. 23’üncü yayın yılına giren Ekovitrin Dergisi için çok çaba harcadık. Deneyimli kadromuzla nitelikli bir ekonomi haber dergisi hazırlamak için 23’üncü yayın yılımızda misyonumuza uyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu yeni yılda Ekovitrin Dergisi’nde de bir bayrak değişimi oldu. Uzun yıllar Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Müdürlüğü görevini özveri ile yürüten arkadaşımız Bilal Koçak, sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı. Sağlığının düzelip yeniden aramıza dönmesi en büyük temennimiz. Bundan sonraki süreçte Bilal Koçak’tan bayrağı ben devir aldım.

Allah güç kuvvet verdiği sürece her ay daha dolu içeriklerle sizlere olacağız. Yayın Danışmanı olarak, deneyimli gazeteci arkadaşımız Sedat Yılmaz ile Görsel & Tasarım Danışmanı olarak Ömral Tiryaki bize destek verecek ve daha içerikli bir dergi için çabalarımız sürecek. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, halen hastanelerde tedavi sürecinde olan yaralı vatandaşlarımızın acil sağlıklarına kavuşmasını diliyorum…